Одобрявате ли да има промени в паркирането в София? | Днес.dir.bg

Подкрепете ни
14:30 | 25.09.25

Сайтове

Услуги

Градове

Dir.bg Media Group

20 °
17-11-2017 20-11-2018
Начална дата Крайна дата
ОК Отказ
Одобрявате ли да има промени в паркирането в София?

Е-Референдум

Одобрявате ли да има промени в паркирането в София?

25.09.25 | 350 гласа
Колаж: Dir.bg

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и група общински съветници от ПП-ДБ внесоха доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в столицата.

Те предвиждат разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", превръщане на част от зелените подзони в сини, премахване на хартиените талони и двойно увеличение на цената - за синя зона - 4 лв./час, а за зелена зона - 2 лв./час. 

Почти двойно се предвижда и да е увеличението на годишната такса, която ще плащат живеещите в района, които притежават автомобили.

Променят паркирането в София: Нови квартали в зелена зона, еднакви часове и по-високи цени
Виж още Променят паркирането в София: Нови квартали в зелена зона, еднакви часове и по-високи цени

Градоначалникът обясни, че промените са първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в Софияа общинският съветник Димитър Димитров, който е също сред вносителите, заяви, че паркирането в центъра на столицата е прекалено евтино. Според него проблемът със задръстванията ще се разреши, ако по-малко хора карат колите си в центъра и повече хора използват алтернативни начини на придвижване, а не чрез строителството на паркинги.

От Столична община пък изтъкнаха, че промените са предложени след анкета, в която са участвали над 22 000 граждани. 

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ:

Одобрявате ли да има промени в паркирането в София?

Вече сте гласували за тази анкета
виж резултати
Виж 79 коментара Коментирай
Одобрявате ли да има промени в паркирането в София?

Е-Референдум

25.09.25 | 350 гласа

Одобрявате ли да има промени в паркирането в София?

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и група общински съветници от ПП-ДБ внесоха доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в столицата.

Те предвиждат разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", превръщане на част от зелените подзони в сини, премахване на хартиените талони и двойно увеличение на цената - за синя зона - 4 лв./час, а за зелена зона - 2 лв./час. 

Почти двойно се предвижда и да е увеличението на годишната такса, която ще плащат живеещите в района, които притежават автомобили.

Променят паркирането в София: Нови квартали в зелена зона, еднакви часове и по-високи цени
Виж още Променят паркирането в София: Нови квартали в зелена зона, еднакви часове и по-високи цени

Градоначалникът обясни, че промените са първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в Софияа общинският съветник Димитър Димитров, който е също сред вносителите, заяви, че паркирането в центъра на столицата е прекалено евтино. Според него проблемът със задръстванията ще се разреши, ако по-малко хора карат колите си в центъра и повече хора използват алтернативни начини на придвижване, а не чрез строителството на паркинги.

От Столична община пък изтъкнаха, че промените са предложени след анкета, в която са участвали над 22 000 граждани. 

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ:

Одобрявате ли да има промени в паркирането в София?

виж резултати
Виж 79 коментара Коментирай

От рубриката

Още
В полунощ стартира гласуването за "Кмет на годината" 2025

В полунощ стартира гласуването за "Кмет на годината" 2025

13:39 | 25.09.25 220
ИПБ: Няма връчен нито един фиш за средна скорост

ИПБ: Няма връчен нито един фиш за средна скорост

10:34 | 25.09.25 2503
"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к "Зона Б-19"

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к "Зона Б-19"

08:55 | 25.09.25 183
Благомир Коцев с писмо от ареста: Нека ме отстранят от кметския пост, сам няма да напусна

Благомир Коцев с писмо от ареста: Нека ме отстранят от кметския пост, сам няма да напусна

17:12 | 24.09.25 4135
"Метрополитен" отрича блокът в "Хаджи Димитър" да е увреден от строителството на метрото

"Метрополитен" отрича блокът в "Хаджи Димитър" да е увреден от строителството на метрото

15:10 | 24.09.25 8420
Хеликоптер отнесе кацналия аварийно под връх Голям Типик в Пирин самолет (видео)

Хеликоптер отнесе кацналия аварийно под връх Голям Типик в Пирин самолет (видео)

14:59 | 24.09.25 10115

Последни

Зеленски обяви, че е готов да се оттегли от поста си след края на войната
14:02

Зеленски обяви, че е готов да се оттегли от поста си след края на войната

Свят 25.09.25 20
Южният обходен колектор на Пловдив ще бъде цялостно завършен до края на 2028 г.
13:17

Южният обходен колектор на Пловдив ще бъде цялостно завършен до края на 2028 г.

Пловдив 25.09.25 1
Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир, няма да стане
13:15

Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир, няма да стане

Политика 25.09.25 6
Духът на промяната завладява иранските улици
13:12

Духът на промяната завладява иранските улици

На фокус 25.09.25 24
Наказват директорката и персонала заради избягалото дете от градината в "Оборище"
12:49

Наказват директорката и персонала заради избягалото дете от градината в "Оборище"

Инциденти 25.09.25 5
Гърция екстрадира олигарха Владимир Плахотнюк, замесен в банкова измама за $1 млрд. (снимки)
12:45

Гърция екстрадира олигарха Владимир Плахотнюк, замесен в банкова измама за $1 млрд. (снимки)

Свят 25.09.25 9
на

фокус

НАЙ

четени коментирани
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
16483

Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата

Убиецът от екопътеката над Смолян пръскал със спрей, сложил белезници на жената, а мъжа намушкал с нож
14123

Убиецът от екопътеката над Смолян пръскал със спрей, сложил белезници на жената, а мъжа намушкал с нож

Българка загина при катастрофа пред пункт за пътни такси в Гърция
13853

Българка загина при катастрофа пред пункт за пътни такси в Гърция

Фараж: Източноевропейци ядат лебеди от парковете
13591

Фараж: Източноевропейци ядат лебеди от парковете

Хеликоптер отнесе кацналия аварийно под връх Голям Типик в Пирин самолет (видео)
10115

Хеликоптер отнесе кацналия аварийно под връх Голям Типик в Пирин самолет (видео)

Всички най-четени
Бордът по водата: Само за най-спешната подмяна на остаряла ВиК-мрежа трябват 3,7 млрд. лева
193

Бордът по водата: Само за най-спешната подмяна на остаряла ВиК-мрежа трябват 3,7 млрд. лева

Спасеният от фронта Любомир вече има български паспорт и може да напусне Украйна
181

Спасеният от фронта Любомир вече има български паспорт и може да напусне Украйна

Вицепрезидентът на САЩ: Тръмп започва все повече да губи търпение с руснаците
180

Вицепрезидентът на САЩ: Тръмп започва все повече да губи търпение с руснаците

Фараж: Източноевропейци ядат лебеди от парковете
176

Фараж: Източноевропейци ядат лебеди от парковете

Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
141

Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата

Всички най-коментирани
Най-четени коментирани

Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата

18:25 | 24.09.25 16483

Убиецът от екопътеката над Смолян пръскал със спрей, сложил белезници на жената, а мъжа намушкал с нож

17:28 | 24.09.25 14123

Българка загина при катастрофа пред пункт за пътни такси в Гърция

10:53 | 25.09.25 13853

Фараж: Източноевропейци ядат лебеди от парковете

08:16 | 25.09.25 13591

Хеликоптер отнесе кацналия аварийно под връх Голям Типик в Пирин самолет (видео)

14:59 | 24.09.25 10115

Бордът по водата: Само за най-спешната подмяна на остаряла ВиК-мрежа трябват 3,7 млрд. лева

15:42 | 24.09.25 193

Спасеният от фронта Любомир вече има български паспорт и може да напусне Украйна

20:05 | 24.09.25 181

Вицепрезидентът на САЩ: Тръмп започва все повече да губи търпение с руснаците

06:58 | 25.09.25 180

Фараж: Източноевропейци ядат лебеди от парковете

08:16 | 25.09.25 176

Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата

18:25 | 24.09.25 141
Всичко от деня
Водещи Лайф Корнер Бизнес IT Impressio URBN Trip Авто Games Zodiac Времето Вицове Вкусотии
Бруклин Бекъм най-накрая коментира сложните отношенията с родителите си

Бруклин Бекъм най-накрая коментира сложните отношенията с родителите си
Стоичков за новия "червен" треньор: Уникално момче, надявам се да успее

Стоичков за новия "червен" треньор: Уникално момче, надявам се да успее
ЕК започна разследване на най-голямата европейска технологична компания

ЕК започна разследване на най-голямата европейска технологична компания
Приложение плаща на потребителите, за да подслушва телефонните им разговори

Приложение плаща на потребителите, за да подслушва телефонните им разговори
Филмът „Полет над кукувиче гнездо“ излиза в суперкачество за своята 50-годишнината

Филмът „Полет над кукувиче гнездо“ излиза в суперкачество за своята 50-годишнината
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк

Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк
Морето е живот: Световният ден на морето приканва към действие

Морето е живот: Световният ден на морето приканва към действие
CUPRA представя ексклузивно издание на Formentor, Leon, Leon Sportstourer и Terramar

CUPRA представя ексклузивно издание на Formentor, Leon, Leon Sportstourer и Terramar
Бруклин Бекъм най-накрая коментира сложните отношенията с родителите си

Бруклин Бекъм най-накрая коментира сложните отношенията с родителите си
Леонардо ди Каприо бил на крачка да се откаже от истинското си име заради кариерата

Леонардо ди Каприо бил на крачка да се откаже от истинското си име заради кариерата

Киану Рийвс и Александра Грант отрекоха слуховете за сватба

Киану Рийвс и Александра Грант отрекоха слуховете за сватба
Джъстин Бийбър ще бъде сред хедлайнерите на фестивала "Коачела" през следващата година

Джъстин Бийбър ще бъде сред хедлайнерите на фестивала "Коачела" през следващата година
Риана стана майка за трети път, двамата с A$AP Rocky се радват на момиченце

Риана стана майка за трети път, двамата с A$AP Rocky се радват на момиченце
Тейлър Суифт е била "на косъм" да се откаже от шоубизнеса заради конфликт с Ким Кардашиян

Тейлър Суифт е била "на косъм" да се откаже от шоубизнеса заради конфликт с Ким Кардашиян
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство?

Kак шест млади певици разгневиха турското правителство?

Едно от най-престижните международни състезания My Kitchen Rules идва в България

Едно от най-престижните международни състезания My Kitchen Rules идва в България

Стоичков за новия "червен" треньор: Уникално момче, надявам се да успее

Стоичков за новия "червен" треньор: Уникално момче, надявам се да успее
За "Златна топка" в киното? "Стоичков - Филмът" ще разкаже историята на легендарния №8

За "Златна топка" в киното? "Стоичков - Филмът" ще разкаже историята на легендарния №8
Волейболната приказка на Чехия продължава с исторически полуфинал

Волейболната приказка на Чехия продължава с исторически полуфинал
БФС пусна разговорите с ВАР-а при спорните ситуация от "Левски" - Лудогорец

БФС пусна разговорите с ВАР-а при спорните ситуация от "Левски" - Лудогорец
Никола Цолов получава щедра премия за доброто си представяне във Формула 3

Никола Цолов получава щедра премия за доброто си представяне във Формула 3
Новият треньор на България върна отписан и обяви: Труден характер съм

Новият треньор на България върна отписан и обяви: Труден характер съм
И Световната антидопингова агенция ще забрани въглеродния оксид

И Световната антидопингова агенция ще забрани въглеродния оксид
Връща ли се Русия в олимпийските ски? ФИС с официална информация за казуса

Връща ли се Русия в олимпийските ски? ФИС с официална информация за казуса
ЕК започна разследване на най-голямата европейска технологична компания

ЕК започна разследване на най-голямата европейска технологична компания
САЩ на ръба на частично спиране на правителството, пазарите са застрашени

САЩ на ръба на частично спиране на правителството, пазарите са застрашени
Ново изследване: Запазете спокойствие и дръжте пари в брой за извънредни ситуации

Ново изследване: Запазете спокойствие и дръжте пари в брой за извънредни ситуации
Частни детективи следят служители във Франция заради злоупотреби с болнични

Частни детективи следят служители във Франция заради злоупотреби с болнични
ЕБВР повиши прогнозата си за икономическия ръст на България

ЕБВР повиши прогнозата си за икономическия ръст на България
Г-7 и ЕС замислят минимални цени за редкоземните метали

Г-7 и ЕС замислят минимални цени за редкоземните метали
"Хей, ChatGPT, какви акции да купя?"

"Хей, ChatGPT, какви акции да купя?"
Цените на петрола леко се понижиха след скок до седемседмичен връх

Цените на петрола леко се понижиха след скок до седемседмичен връх
Приложение плаща на потребителите, за да подслушва телефонните им разговори

Приложение плаща на потребителите, за да подслушва телефонните им разговори
Стари Casio часовници се превръщат във фитнес тракери за $55

Стари Casio часовници се превръщат във фитнес тракери за $55
Ключови жизнени функции на планетата Земя са в риск

Ключови жизнени функции на планетата Земя са в риск
Илон Мъск уволни 500 души от xAI и назначи студент да ръководи обучението на Grok

Илон Мъск уволни 500 души от xAI и назначи студент да ръководи обучението на Grok
DARPA залага сериозно на шпионски роботи с размер на насекоми

DARPA залага сериозно на шпионски роботи с размер на насекоми
Три спътника за наблюдение на космическото време излетяха заедно, за да изследват изригванията Слънцето

Три спътника за наблюдение на космическото време излетяха заедно, за да изследват изригванията Слънцето
Зад впечатляващата външност на горилите се крие тих и кротък нрав

Зад впечатляващата външност на горилите се крие тих и кротък нрав
Астрономи са открили голям газов мост, който свързва две галактики джуджета

Астрономи са открили голям газов мост, който свързва две галактики джуджета
Филмът „Полет над кукувиче гнездо“ излиза в суперкачество за своята 50-годишнината

Филмът „Полет над кукувиче гнездо“ излиза в суперкачество за своята 50-годишнината
"Тайната на музиката" - новият български мюзикъл за деца и възрастни с премиера на 18 ноември в НДК

"Тайната на музиката" - новият български мюзикъл за деца и възрастни с премиера на 18 ноември в НДК
Погребение на християнски мъченик разкриха археолозите на Перперикон

Погребение на християнски мъченик разкриха археолозите на Перперикон
Кучето от "Нощна стража" на Рембранд има близнак

Кучето от "Нощна стража" на Рембранд има близнак
400 артефакта оживяват миналото на Калиакра

400 артефакта оживяват миналото на Калиакра
Виенският музей "Белведере" представя френски импресионисти от швейцарския музей "Лангмат"

Виенският музей "Белведере" представя френски импресионисти от швейцарския музей "Лангмат"
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале

Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале
Индиго и неговите 40 разбойници дебютират в България

Индиго и неговите 40 разбойници дебютират в България
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк

Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права

„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи

Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи
Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света

Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена

Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена
Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона

Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона

Nepo Kids: Меметата вече не са детска игра, а революция

Nepo Kids: Меметата вече не са детска игра, а революция
От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало

От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало

Морето е живот: Световният ден на морето приканва към действие

Морето е живот: Световният ден на морето приканва към действие
Германският туристически гигант ТУИ ще отвори два нови хотела в Турция

Германският туристически гигант ТУИ ще отвори два нови хотела в Турция
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата

Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
Единбург: История и магия в столицата на Шотландия

Единбург: История и магия в столицата на Шотландия
Великобритания разреши на Pakistan International Airlines отново да извършва пътнически полети до Острова

Великобритания разреши на Pakistan International Airlines отново да извършва пътнически полети до Острова
Едно от най-големите летища в света отвори отново врати след мащабен ремонт

Едно от най-големите летища в света отвори отново врати след мащабен ремонт

Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа

Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа
Тайван заменя хартиените карти за пристигане с онлайн версия

Тайван заменя хартиените карти за пристигане с онлайн версия
CUPRA представя ексклузивно издание на Formentor, Leon, Leon Sportstourer и Terramar

CUPRA представя ексклузивно издание на Formentor, Leon, Leon Sportstourer и Terramar
Първият дигитален скенер за автомобили заработи в София

Първият дигитален скенер за автомобили заработи в София
Maserati представи GT2 Stradale около езерото Маджоре

Maserati представи GT2 Stradale около езерото Маджоре

Последната Honda Civic Type R у нас не се продава

Последната Honda Civic Type R у нас не се продава
Новото Porsche 718 все пак ще има бензинови двигатели

Новото Porsche 718 все пак ще има бензинови двигатели
Новото BMW iX3 ще се сглобява в Унгария

Новото BMW iX3 ще се сглобява в Унгария
Opel Grandland започна да дава знаци със светлините си

Opel Grandland започна да дава знаци със светлините си
„Бащата“ на Mazda MX-5 Miata почина на 77 години

„Бащата“ на Mazda MX-5 Miata почина на 77 години
Ревю: Hell Is Us попада в личния ми Топ 10 за игри от 2025 г.

Ревю: Hell Is Us попада в личния ми Топ 10 за игри от 2025 г.
Sony потвърди септемврийската презентация State of Play

Sony потвърди септемврийската презентация State of Play

Големия пач 1.6 за S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl донесе ново съдържание и оптимизации

Големия пач 1.6 за S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl донесе ново съдържание и оптимизации
Devolver Digital застава зад абсурдното приключение The Dungeon Experience

Devolver Digital застава зад абсурдното приключение The Dungeon Experience
Художник вдъхна нов живот на Oblivion с реалистична визия на Чейдинхол в Unreal Engine 5

Художник вдъхна нов живот на Oblivion с реалистична визия на Чейдинхол в Unreal Engine 5

Sony печели все повече от пренасянето на PlayStation ексклузиви на PC

Sony печели все повече от пренасянето на PlayStation ексклузиви на PC

Marvel 1943: Rise of Hydra с първи изтекъл геймплей и скрийншоти

Marvel 1943: Rise of Hydra с първи изтекъл геймплей и скрийншоти

Неясно бъдеще за The Wolf Among Us 2

Неясно бъдеще за The Wolf Among Us 2

Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?

Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат

Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?

Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?

Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?

За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?
Кои зодиакални знаци не знаят как да се отпуснат?

Кои зодиакални знаци не знаят как да се отпуснат?
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?

Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?
Таро прогноза за септември за зодия Дева

Таро прогноза за септември за зодия Дева
Тръмп към Стармър: "Сондирай, бейби, сондирай!"

Тръмп към Стармър: "Сондирай, бейби, сондирай!"

ЕС не успя да постигне обвързващо споразумение за климата преди срещата на ООН

ЕС не успя да постигне обвързващо споразумение за климата преди срещата на ООН
Пътна обстановка

Пътна обстановка
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни

Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца

Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца
Пътна обстановка

Пътна обстановка
Енергийният министър на Тръмп критикува "сърцераздирателната" британска зелена трансформация

Енергийният министър на Тръмп критикува "сърцераздирателната" британска зелена трансформация
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре

Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре
Военен се прибира вечерта и крещи...

Военен се прибира вечерта и крещи...
Една жена отсъствала от дома си няколко дни...

Една жена отсъствала от дома си няколко дни...
Една блондинка хванала златната рибка...

Една блондинка хванала златната рибка...
Три предприятия се карат за мен и всяко казва: "Вземи го ти!"

Три предприятия се карат за мен и всяко казва: "Вземи го ти!"
Слонче, зайче и мишка решили да се самоубиват...

Слонче, зайче и мишка решили да се самоубиват...
Две пловдивски мутри решават кръстословица...

Две пловдивски мутри решават кръстословица...
В горещ летен ден две блондинки се срещат....

В горещ летен ден две блондинки се срещат....
Чаша ракия на всеки час...

Чаша ракия на всеки час...
Мезе за бира: Пържени картофки в мас

Мезе за бира: Пържени картофки в мас
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция

Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция
Само в един тиган: Калмари по ливански

Само в един тиган: Калмари по ливански
Пухкави палачинки с рикота и лимон

Пухкави палачинки с рикота и лимон
Пица у дома за 10 минути: Как Ariete 1200 W превръща петък вечер в ритуал

Пица у дома за 10 минути: Как Ariete 1200 W превръща петък вечер в ритуал
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап

Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап
Задушено телешко с бира и горчица

Задушено телешко с бира и горчица
Кога да използваме пресни подправки

Кога да използваме пресни подправки
Лайф
Бруклин Бекъм най-накрая коментира сложните отношенията с родителите си

Бруклин Бекъм най-накрая коментира сложните отношенията с родителите си

Корнер
Стоичков за новия "червен" треньор: Уникално момче, надявам се да успее

Стоичков за новия "червен" треньор: Уникално момче, надявам се да успее

Бизнес
ЕК започна разследване на най-голямата европейска технологична компания

ЕК започна разследване на най-голямата европейска технологична компания

IT
Приложение плаща на потребителите, за да подслушва телефонните им разговори

Приложение плаща на потребителите, за да подслушва телефонните им разговори

Impressio
Филмът „Полет над кукувиче гнездо“ излиза в суперкачество за своята 50-годишнината

Филмът „Полет над кукувиче гнездо“ излиза в суперкачество за своята 50-годишнината

URBN
Първият мюсюлманин, който може да оглави Ню Йорк, превзема с TikTok улиците на Голямата ябълка

Първият мюсюлманин, който може да оглави Ню Йорк, превзема с TikTok улиците на Голямата ябълка

Trip
Морето е живот: Световният ден на морето приканва към действие

Морето е живот: Световният ден на морето приканва към действие

Авто
CUPRA представя ексклузивно издание на Formentor, Leon, Leon Sportstourer и Terramar

CUPRA представя ексклузивно издание на Formentor, Leon, Leon Sportstourer и Terramar

Games
Ревю: Hell Is Us попада в личния ми Топ 10 за игри от 2025 г.

Ревю: Hell Is Us попада в личния ми Топ 10 за игри от 2025 г.

Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?

Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?

Времето
Тръмп към Стармър: "Сондирай, бейби, сондирай!"

Тръмп към Стармър: "Сондирай, бейби, сондирай!"

Вицове
Военен се прибира вечерта и крещи...

Военен се прибира вечерта и крещи...

Вкусотии
Мезе за бира: Пържени картофки в мас

Мезе за бира: Пържени картофки в мас