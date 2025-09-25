Одобрявате ли да има промени в паркирането в София?

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и група общински съветници от ПП-ДБ внесоха доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в столицата.

Те предвиждат разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", превръщане на част от зелените подзони в сини, премахване на хартиените талони и двойно увеличение на цената - за синя зона - 4 лв./час, а за зелена зона - 2 лв./час.

Почти двойно се предвижда и да е увеличението на годишната такса, която ще плащат живеещите в района, които притежават автомобили.

Градоначалникът обясни, че промените са първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София, а общинският съветник Димитър Димитров, който е също сред вносителите, заяви, че паркирането в центъра на столицата е прекалено евтино. Според него проблемът със задръстванията ще се разреши, ако по-малко хора карат колите си в центъра и повече хора използват алтернативни начини на придвижване, а не чрез строителството на паркинги.

От Столична община пък изтъкнаха, че промените са предложени след анкета, в която са участвали над 22 000 граждани.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ: