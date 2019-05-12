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Въвежда се временна организация на движението в София заради полумаратона " Run for Europe", съобщиха от Столична община.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:

От 08.30 часа до 09.15 часа на 12.05.2019 г. по:

- бул. "Цар Освободител" между ул. "Г.С.Раковски" и бул. "Васил Левски";

- ул. "Цар Шишман" между ул. "Аксаков" и бул. "Цар Освободител";

- ул. "6-ти септември" между ул. "Аксаков" и бул. "Цар Освободител";

- ул. "15-ти ноември" между ул. "Оборище" и бул. "Цар Освободител";

От 09.00 часа до 12.00 часа на 12.05.2019 г. по:

- бул. "Пейо К. Яворов" между бул. "Цариградско шосе" и ул."Стоян Михайловски";

- бул. "Никола Й. Вапцаров" между ул. "Стоян Михайловски" и бул. "Черни връх";

- ул. "Атанас Дуков" между ул. "Проф. Кръстьо Мирски" и бул. "Никола Й. Вапцаров".

От 09.00 часа до 12.00 часа на 12.05.2019 г. частично се променят маршрутите на автобусни линии №№ 67, 88, 120 и 413, както следва:

- № 67 (в посока пл. Велчова завера): от бул. Д-р Г. М. Димитров наляво по ул. Никола Габровски, по ул. Стоян Михайловски до пл. Велчова завера, двупосочно;

- № 88 (в посока Зоопарка): на кръстовище ул. Стоян Михайловски-бул. Никола Й. Вапцаров- бул. Пейо К. Яворов направо по ул. Стоян Михайловски, наляво по бул. Св. Наум, наляво по бул. Черни връх и след кръстовище бул. Черни връх-бул. Никола Й. Вапцаров по маршрута, двупосочно;

- № 120 (в посока Зоопарка): от бул. Михай Еминеску надясно по бул. Цариградско шосе, наляво по бул. Евлоги и Христо Георгиеви, наляво по бул. Черни връх и след кръстовище бул. Черни връх-бул. Никола Й. Вапцаров по маршрута, двупосочно;

- № 413 (в посока пл. Централна гара): на кръстовище бул. Д-р Г. М. Димитров- бул. Драган Цанков - бул. Св. Климент Охридски направо по бул. Д-р Г. М. Димитров до Площад на авиацията, наляво по бул. Цариградско шосе, по бул. Михай Еминеску и по маршрута си, двупосочно.