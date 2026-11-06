27778 Снимка: Милена Стойкова/БТА

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Почина известният български скулптор, бивш министър на културата и председател на Народното събрание Вежди Рашидов. Той си е отишъл тази сутрин на 74-годишна възраст след кратко боледуване. Тъжната вест беше съобщена от журналистката Валерия Велева, а впоследствие информацията за кончината му беше потвърдена и от семейството му.

"Вежди Рашидов си отиде!", написа Велева, която определя твореца като голям българин и човек. В емоционалното си послание тя се сбогува с него с думите:

"Голям творец, голям българин, голям човек! Почивай в мир, скъпи приятелю! Много, много ме боли....".

Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път, написа във Фейсбук и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки. През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло - уважението и приятелството помежду ни. Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят. Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа Борисов.

Сред първите, които се сбогуваха с твореца, беше и голямата българска певица Лили Иванова. В емоционална публикация в социалните мрежи тя изрази скръбта си от загубата на своя дългогодишен приятел.

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"Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик ВЕЖДИ РАШИДОВ! Мир на душата му! Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно! Поклон пред паметта ти! Съболезнования на семейството на Вежди Рашидов!", написа примата на българската естрада.

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов, председател на 48-ото Народно събрание.

"С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов - големият български творец и видният български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-мото Народно събрание", каза председателят на 51-вото Народно събрание Михаела Доцова след откриването на днешното пленарно заседание.

Това е човек, който остави следа в българското изкуство и в българския политически живот, отбеляза тя и призова да почетат паметта му с едноминутно мълчание. Поклон пред паметта му, каза още Доцова.

Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева също отдаде почит на Рашидов, като открои както неговия талант, така и сложния му характер и противоречивата му публична биография.

"Вежди Рашидов беше от хората, които трудно се побират в определения", написа Сачева в пост във Фейсбук. По думите ѝ той е бил талантлив творец, колоритна личност и човек със силен характер, остър език, противоречия и грешки. "Понякога неудобен, понякога непремерен, но никога безличен", посочи тя. Сачева сподели, че Рашидов я е канил на всички свои изложби и че зад публичния му образ е виждала човек, за когото изкуството не е просто професия, а начин на живот. "Не е нужно да идеализираме хората, когато си отиват. Нито да свеждаме целия им живот до най-тежката им грешка", написа още тя.

Според Сачева творческото наследство на Рашидов надхвърля политическата му биография и ще остане дълго след отминаването на обществените спорове.

Кметът на Бургас Димитър Николов също изрази съболезнования за кончината на скулптора. Той го определи като талантлив, искрен и колоритен човек, оставил значимо творческо наследство.

"Поклон пред паметта на Вежди! Талантлив, искрен и цветен човек, който оставя след себе си безценно изкуство!", написа Николов.

"Ще запазя спомена за разговорите и срещите ни. Съболезнования на семейството и близките му! Светъл път и светла памет!", добави бургаският кмет.

С емоционално послание се сбогува с Вежди Рашидов и директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов. В публикация във Фейсбук той подчерта приноса на Рашидов към развитието на българската култура.

"Граждани, има хора, които взимат, и такива, които се раздават! Поклон пред Вежди Рашидов!", написа Сърменов.

"Човекът, който направи най-много за българската култура! От всички опитали се да ръководят процесите, най-много! Благодаря за миговете на доверие", допълни директорът на Сатиричния театър.

Пътят към върха в изкуството и политиката

Вежди Летиф Рашидов беше сред най-разпознаваемите имена в съвременното българско изобразително изкуство. Той е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. През 1970 г. завършва Художественото училище за изящни изкуства "Илия Петров" в София, а през 1978 г. - специалност "Скулптура" в Художествената академия при проф. Д. Даскалов.

От 1978 г. Рашидов участва в национални и международни изложби, биеналета и симпозиуми. Представял е свои произведения на Международното биенале за скулптура в Равена и на Световния панаир на изкуствата в Базел. Сред самостоятелните му изложби са тези в ЮНЕСКО в Париж през 1989 г., в Токио през 1992 г. и в Музея на Оскар Уайлд в Дъблин през 2006 г. Освен скулптури той излага рисунки и акварели.

Сред отличията му са златният медал на Ватикана на името на Данте Алигиери от 1981 г., първата награда на Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово от 1983 г. и голямата награда за скулптура "ВЕРА" от международния фестивал "Традиции и съвременност" в Москва през 2009 г. Рашидов е носител на орден "Стара планина" с лента и е член-кореспондент на Българската академия на науките. Почетен гражданин е на София, Димитровград и Кърджали, наред с други градове. Негови произведения се съхраняват в български галерии и в колекции в чужбина, сред които галерия "Уфици" във Флоренция, музеят "Пушкин" в Москва и Музеят на Израел в Йерусалим.

Освен с творчеството си Рашидов оставя ярка следа и в политическия живот на страната. Той бе министър на културата в две правителства на Бойко Борисов - от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г.

През годините бе избиран седем пъти за народен представител от ГЕРБ. През октомври 2022 г. оглави 48-ото Народно събрание, след като парламентарните сили постигнаха съгласие около кандидатурата му след поредица от неуспешни гласувания.

През август 2023 г. Рашидов обяви, че напуска ГЕРБ и политиката след обществен скандал, предизвикан от негово изказване. Впоследствие Народното събрание прие оставката му като депутат.

След оттеглянето си от активния политически живот той продължи да се занимава с изкуство. През май 2025 г. представи изложба с бронзови маски и рисунки, посветени на Бетовен, а през юли 2026 г. говори за състоянието на свои скулптури в Кърджали.

На президентските избори този месец Рашидов обяви, че неговият мажоритарен вот е Илияна Йотова.

С творческата и обществената си дейност Вежди Рашидов бе една от най-ярките и най-обсъждани фигури в българския културен и политически живот.

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