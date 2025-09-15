"Учете на добро децата ни", заръча на преподавателите Красимир Вълчев в приветствието си за 15 септември

1582 Снимка: БТА

Учениците да не се надпреварват за оценки, преподавателите да учат децата на добро, а родителите да възпитават в уважение в учителите, призова министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в приветствието си за 15 септември, публикувано от МОН.

"За да знаеш правилните отговори, трябва да не се страхуваш да задаваш въпроси. Обучението не е надпревара за оценки, а възможност да откриеш своето място в света", обърна се Вълчев към учениците.

На учителите министърът пожела "да направите децата ни знаещи и можещи, а заедно с това да ги изградите като добри хора". "Преподавайте и учете на добро децата ни!", заръча той.

Вълчев призова родителите да подкрепят образованието на децата, като им покажат уважение към техните учители. "Вярвайте им. Само така ще постигнем истински големи успехи!", призова Вълчев.

За екипите на всички детски градини и ясли написа, че "първите седем" са тези, които поставят основата за всички успехи в образованието - от училищните до академичните".

Просветният министър напомни, че учебната година вече започна на 1 септември в спортните училища в България и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента.

"На екипите на тези центрове на българщината, пръснати по целия свят, желая никога да не губят тази любов към родината и да я възпитават в десетките хиляди деца, които четат и учат български език на хиляди километри от страната ни", написа още Красимир Вълчев за първия учебен ден.

Да направим децата знаещи и добри хора, пожела той на откриването на учебната година в столичното 119. училище. Според министъра системата е сравнително подредена, като само 22 училища започват на други места. "Като родител и аз влизам с вълнение", добави той.

Българската образователна система възпитава национално самосъзнание, но и патриотичното, и гражданското образование могат и трябва да се завишат, каза по-рано тази сутрин Вълчев пред БНТ. Приоритет ще бъде формирането на отношения и нагласи, тъй като според него в момента програмите са пълни с фактология, понятия, но относително малко умения.

По думите му системата за санкциониране на учениците не работи добре, а учителите се въздържат от налагане на забележки.

Един от основните проблеми остава използването на телефоните в клас - предвижда се учителите да могат да налагат забележки за това много по-лесно - като нанасяне на оценка.

Според министъра учителите трябва да променят методите си на преподаване, защото днешните деца все по-трудно се мотивират.

Не може да има универсален час за започване на училище - някои са начални, други обучават деца от 1 до 4 клас, а най-големият проблем е в тези с двусменен режим, където часовете не могат да бъдат изтеглени по-късно, обясни Вълчев.

Приложните задачи в изпита по математика след 7 клас няма да бъдат трудни, увери министърът. В условията им просто ще бъдат включени основни понятия от природните науки като напрежение, мощност, топлина, киселинност - които всяко едно дете трябва да знае, поясни той.

Учебната 2025/2026 година започва днес в над 2300 училища в страната, с около 57 000 първокласници, с общо над 716 00 ученици и с 95 500 учители.

