Нежният пол се пристрастява много по-бързо към наркотици, алкохол, хазарт и лекарства, отбелязват експертите

88 Снимка: iStock by Getty Images

Отварят първия център у нас за жени, паднали в плен на различни зависимости. Той ще заработи през септември, съобщи БНР.

До този момент в България няма специализирана услуга за жени със зависимости. Подходът се унифицира, но според специалисти има разлика в спецификите при пристрастяването според пола и възрастта.

"При жените зависимостта се развива по-бързо, протича по-интензивно. Има биологични фактори, които трябва да бъдат отчетени", обясни Ивелина Минчева от фондация "Независима".

Организацията е първата у нас, която обръща внимание на тази тема и прави първата стъпка към промяната - създаването в Габрово на първия Консултативен център за жени със зависимости, с подкрепата на местната община, която предоставя помещение за целта.

Била е обявена дарителска сметка за набиране на средства, но след натрупване на 1500 лв. - около половината от поставената цел, дарителят Симеон Стойков е дал останалата половина.

Минчева изтъква, че жените със зависимост, без значение алкохол, наркотици, хазарт, лекарства, или комбинация от тях, са подложени на двойна стигма.

Много от тях не смеят да споделят, защото са упреквани и осъждани от обществото.

"Със събраните средства ще направим освежителен ремонт с доброволци, които са и бъдещи потребители на услугата. Ще обособим детски кът. Ще закупим техника и издадем необходимите лицензи. Ще положим основите на нещо, което от 30 години го има по света и работи успешно", допълни Минчева.

