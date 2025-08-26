Отиде си легендарният фоторепортер на Прехода и преди това Георги Цветков - Гошоре
Той беше една от емблемите в професията, снимките му са на челните страници над 33 г., пишат колегите му от Клуба на фоторепортерите
Дни след като навърши 79 години, почина един от доайените на фоторепортерите още отпреди Прехода у нас.
"С голяма мъка съобщаваме, че фотожурналистът Георги Цветков - Гошоре си е отишъл от този свят днес", обявиха тъжната новина от Клуба на фоторепортерите. Фоторепортерът си е отишъл след тежко и скоротечно боледуване, съобщиха негови приятели.
"Гошоре беше една от емблемите в професията! Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история. Снимките му са на челните страници на в. "Труд" повече от 33 г.", пишат колегите.
През последните години от кариерата си Гошоре беше фоторепортер и на в. "Преса" след "Труд".
Той е член на СБЖ, получил е десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография.
"Дълбоки съболезнования на роднините и близките му!", тъгуват от гилдията.
"Гошоре, скъпо момче не мога да повярвам че и ти отлетя при звездите !!!! Не мога!!!!Светло да е на изтормозена та ти душа!!!! Светлина!!!!", сбогува се една от създателките на Клуб на фоторепортера, също легенда във фотожурналистиката, Рада Петкова.
"Георги Цветков - Гошора. С него беше хубаво! Обичлива душа с чувство за хумор!", взема си сбогом с колегата също именитият фоторепортер Иван Григоров.
Журналистката Пепа Петрова си взема сбогом с бившия колега, като го нарича "изключителен професионалист, оставил незабравим отпечатък в българската преса".
"Снимките му са на челните страници повече от 35 години! Обичахме го заради неговия бохемски нрав, добрия му характер, джентълменското му присъствие и аристократична душа", пише тя в социалната мрежа.
Гошоре беше заедно с колегите си за последен път през юли на откриването в клуба на фотоизложбата на всички дойайени в професията, наречена "Професия фоторепортер за цял живот" и организирана с подкрепата на Столична община, в която имената от последните повече от три десетилетия изложиха своите исторически фотоси.
Георги Цветков - Гошоре е роден през 1946 г. в София. Рисуването го увлича още като дете. Открива страстта към фотографията като ученик, когато за първи път хваща "Байрета".
Завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия в класа на бъдещи имена в това изкуство. Сред тях са Рафи Марукян, Александър Малев и Петър Ганев - старши. Учител им е легендарната Янка Кюркчиева. Професионалният му път започва като сътрудник на вестниците "Учителско дело" и "ЖП войн".
Панамците - Георги и Кольо забелязват качествата на младия Цветков и го вземат във фотоотдела на в. "Народна младеж". Той сътрудничи в този период на 10-на издания, от който в. "Студентска трибуна", "Средношколско знаме" и сп. "Български журналист". По-късно във в. "Кооперативно село" Гошоре се разгръща като фоторазказвач на селския живот.
Пътува из страната и показва през своя уникален поглед традициите и ежедневието в малките, отдалечени населени места, представят го с любов колегите му от клуба по време на изложбата на 18 юли.
Той самият определя 70-те - 80-те години на м. в. като "бохемско анархичния" си период. Има неколкократни сблъсъци с милицията, след спорове за политическия режим.
След известна самоизолация той се появява отново на професионалния терен във в. "Труд". Следват 33 г. в националния ежедневник.
Отразява бурните събития на прехода и тъмните мутренски времена почти 24/7, но водещо при Гошоре остава отношението към истински простите и красиви неща в живота, описват творчеството му колегите.
Представен е в изданието "Големите фоторепортери на България (1960-1989)", чийто автор е фоторепортерът и учител по фотография Цветан Томчев, който също си отиде преди две години.
Поклон пред паметта му!
