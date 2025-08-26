Той беше една от емблемите в професията, снимките му са на челните страници над 33 г., пишат колегите му от Клуба на фоторепортерите

850 Снимка: Клуб на фоторепортерите

Дни след като навърши 79 години, почина един от доайените на фоторепортерите още отпреди Прехода у нас.

"С голяма мъка съобщаваме, че фотожурналистът Георги Цветков - Гошоре си е отишъл от този свят днес", обявиха тъжната новина от Клуба на фоторепортерите. Фоторепортерът си е отишъл след тежко и скоротечно боледуване, съобщиха негови приятели.

"Гошоре беше една от емблемите в професията! Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история. Снимките му са на челните страници на в. "Труд" повече от 33 г.", пишат колегите.

През последните години от кариерата си Гошоре беше фоторепортер и на в. "Преса" след "Труд".

Той е член на СБЖ, получил е десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография.

"Дълбоки съболезнования на роднините и близките му!", тъгуват от гилдията.

"Гошоре, скъпо момче не мога да повярвам че и ти отлетя при звездите !!!! Не мога!!!!Светло да е на изтормозена та ти душа!!!! Светлина!!!!", сбогува се една от създателките на Клуб на фоторепортера, също легенда във фотожурналистиката, Рада Петкова.

"Георги Цветков - Гошора. С него беше хубаво! Обичлива душа с чувство за хумор!", взема си сбогом с колегата също именитият фоторепортер Иван Григоров.

Журналистката Пепа Петрова си взема сбогом с бившия колега, като го нарича "изключителен професионалист, оставил незабравим отпечатък в българската преса".

"Снимките му са на челните страници повече от 35 години! Обичахме го заради неговия бохемски нрав, добрия му характер, джентълменското му присъствие и аристократична душа", пише тя в социалната мрежа.

Гошоре беше заедно с колегите си за последен път през юли на откриването в клуба на фотоизложбата на всички дойайени в професията, наречена "Професия фоторепортер за цял живот" и организирана с подкрепата на Столична община, в която имената от последните повече от три десетилетия изложиха своите исторически фотоси.

Георги Цветков - Гошоре е роден през 1946 г. в София. Рисуването го увлича още като дете. Открива страстта към фотографията като ученик, когато за първи път хваща "Байрета".

Завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия в класа на бъдещи имена в това изкуство. Сред тях са Рафи Марукян, Александър Малев и Петър Ганев - старши. Учител им е легендарната Янка Кюркчиева. Професионалният му път започва като сътрудник на вестниците "Учителско дело" и "ЖП войн".

Панамците - Георги и Кольо забелязват качествата на младия Цветков и го вземат във фотоотдела на в. "Народна младеж". Той сътрудничи в този период на 10-на издания, от който в. "Студентска трибуна", "Средношколско знаме" и сп. "Български журналист". По-късно във в. "Кооперативно село" Гошоре се разгръща като фоторазказвач на селския живот.

Пътува из страната и показва през своя уникален поглед традициите и ежедневието в малките, отдалечени населени места, представят го с любов колегите му от клуба по време на изложбата на 18 юли.

Той самият определя 70-те - 80-те години на м. в. като "бохемско анархичния" си период. Има неколкократни сблъсъци с милицията, след спорове за политическия режим.

След известна самоизолация той се появява отново на професионалния терен във в. "Труд". Следват 33 г. в националния ежедневник.

Отразява бурните събития на прехода и тъмните мутренски времена почти 24/7, но водещо при Гошоре остава отношението към истински простите и красиви неща в живота, описват творчеството му колегите.

Представен е в изданието "Големите фоторепортери на България (1960-1989)", чийто автор е фоторепортерът и учител по фотография Цветан Томчев, който също си отиде преди две години.

Поклон пред паметта му!

