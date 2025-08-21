На 65 години си отиде заместник главният редактор на вестник "Банкеръ" и на електронното му издание Иван Рачев.

"Отиде си нашият голям приятел и колега Иван Рачев. Ваньо, ще ни липсваш!", съобщиха колегите му от редакцията.

Те припомнят в тъгата си, че Рачев е оставил ярка следа в разследващата журналистика и е предал щафетата на младите.

Почина основателката и главна редакторка на "Банкеръ" Бистра Георгиева
Виж още Почина основателката и главна редакторка на "Банкеръ" Бистра Георгиева

"Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас.

Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание "Банкеръ" и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици", пишат още от екипа на "Банкеръ".

"В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на "Параграф 22", изданието на "Банкеръ" за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки. Поклон и светла му памет!", прощават се с колегата си от екипа на изданието. 

Did.bg поднася своите съболезнования на колегите и семейството му! Поклон!

