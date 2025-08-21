Почина заместник главният редактор на "Банкеръ" Иван Рачев
По оставените от него коловози в разследващата журналистика сега вървят неговите ученици, написаха колегите му
На 65 години си отиде заместник главният редактор на вестник "Банкеръ" и на електронното му издание Иван Рачев.
"Отиде си нашият голям приятел и колега Иван Рачев. Ваньо, ще ни липсваш!", съобщиха колегите му от редакцията.
Те припомнят в тъгата си, че Рачев е оставил ярка следа в разследващата журналистика и е предал щафетата на младите.
"Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас.
Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание "Банкеръ" и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици", пишат още от екипа на "Банкеръ".
"В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на "Параграф 22", изданието на "Банкеръ" за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки. Поклон и светла му памет!", прощават се с колегата си от екипа на изданието.
Did.bg поднася своите съболезнования на колегите и семейството му! Поклон!
НАЙ
Майката, пометена от 18-годишния Никола с АТВ в Слънчев бряг, изпадна в клинична смърт
Пътничка загина, след като холандски бус не спря на знак "Стоп" и помете кола край Исперих (снимки)
Екшън край влака в Пясъчево: Кражба, изстрели, гонка с каруца, катастрофа и бити полицаи
Заради куп нарушения преместиха Георги Семерджиев от Софийския в Бобовдолския затвор
София прегрява: Центърът с 6°C по-горещ от периферията
Майката, пометена от 18-годишния Никола с АТВ в Слънчев бряг, изпадна в клинична смърт
Екшън край влака в Пясъчево: Кражба, изстрели, гонка с каруца, катастрофа и бити полицаи
Русия атакува Украйна с 574 дрона и 40 балистични ракети, удари американски завод (видео)
Лавров: Путин е готов за среща със Зеленски, но легитимността му е проблем
Лавров: Обсъждания за гаранции за сигурността на Украйна без Русия е утопия, път за никъде