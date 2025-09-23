Обработката на SMS-и за платено паркиране в София тази сутрин не работи. Системата връща съобщение, че услугата е недостъпна.
От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) обясниха, че в момента има временен технически проблем, който не е от тяхна страна и се работи активно за отстраняването му.
"В това време няма да се налагат санкции. Извиняваме се за неудобството. Щом услугата бъде възстановена, ще съобщим веднага", увериха от ЦГМ, въпреки че системата призовава паркирането да се заплати с талон.
Проблемът е бил налице и вчера, когато платените зони не работеха заради празничния ден. При изпращане на SMS не е получаван обратен отговор, че зоните не работят, както работи обичайно системата.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
