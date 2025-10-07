Дежурни екипи на общинския щаб, МВР и други институции остават на терен и наблюдават критичните точки в района

3266 Снимка: Областна дирекция на МВР в Бургас

Община Царево предупреждава жителите и гостите на района да бъдат особено внимателни заради продължаващите валежи и динамичната метеорологична обстановка. От пресцентъра на Общината призовават гражданите да не предприемат пътувания и да избягват излизания без основателна причина.

Заради проливния дъжд 7 октомври е обявен за неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община.

"Продължаваме да следим обстановката. При възникване на риск от наводнения ще бъдат предприети съответните действия", посочват от Общината.

Дежурни екипи на общинския щаб, МВР и други институции остават на терен и наблюдават критичните точки в района, допълва БТА.

Александър Джартов: Ситуацията е спокойна, няма бедствени ситуации

"През нощта беше спокойно. Имаше превалявания, но не такива, които да създадат проблеми". Това заяви пред БНР главен комисар Александър Джартов - директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

"Имаме 3 сигнала от това денонощие за паднали дървета. Сигналите се обработват. Ситуацията е спокойна. Към момента няма нещо, което да буди притеснение", успокои той.

По думите му 51 населени места са без ток. Екипите работят за отстраняване на повредите в електропреносната мрежа.

Комисар Джартов няма информация за затворени пътища.

С цел да не се допуснат допълнително инциденти и да пострадат хора, след 15 часа вчера беше преустановен достъпът към Елените, напомни той и уточни, че днес отново ще се оцени обстановката и ще се продължи с дейностите по разчистване.

Според него хората стават все по-склонни да изпълняват указанията на компетентните институции. "Важно е да се преценява на база каква е ситуацията към момента и каква е прогнозата, за да може тези решения да водят до повишаване на тяхната безопасност", изтъкна главният комисар в интервю за предаването "Преди всички".

По думите му местните власти са все по-добре подготвени. Непрекъснато обаче трябва да се адаптираме - и плановете, и поведението, подчерта главен комисар Джартов.

Вчера системата за ранно предупреждение е задействана с превантивна цел, посочи той и изброи: "Имаме от областния управител на Бургас, областния управител на обл. Добрич, кметовете на Царево, Каварна, Вълчидол".

Нормално е при тези валежи да има повишаване на речните нива, подчерта още директорът на пожарната. Към момента нямаме информация за опасно повишаване на тези нива, отбеляза той.

От днес учебните заведения на територията на Община Несебър минават в онлайн режим на обучение в следващите три дни. Мерките се предприемат заради влошената метеорологична обстановка. Валежите продължаха през цялата нощ, като вали и към този момент, предаде БНТ.

Достъпът до ваканционно селище "Елените" е забранен заради риск от нови наводнения. Остава и контролно-пропускателният пункт преди входа на курорта, както и 24-часовата полицейска охрана. Мерките се предприеха, заради случаите на мародерство в курорта. Много апартаменти и къщи са с разбити врати и прозорци, което е предпоставка за кражби.

За днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви червен код за значителни валежи в 8 области - Бургаска, Варненска, Добричка, Силистренска, Шуменска, Разградска, Търговищка и Ямболска, където се очаква да паднат над 65 литра на квадратен метър.

Оранжев код е в сила днес за Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Сливен, Хасково и Кърджали, където количествата ще бъдат между 40 и 60 литра на квадратен метър.

Спокойно премина нощта в общините по Южното Черноморие. Слаб дъжд валя през цялата нощ, но не нанесе щети по инфраструктурата. Областният управител на Бургас Владимир Крумов заяви, че няма постъпили сигнали за проблеми и бедстващи хора. Жителите на общините по Южното Черноморие са предупредени за опасно време.

Още вчера беше задействана системата БГ Алерт с призив хората от рисковите райони да напуснат домовете си. Достъпът до курортното селище "Елените" ще бъде ограничен през следващите 24 часа.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.