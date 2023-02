Ново земетресение с магнитуд от 5,5 по скалата на Рихтер разлюля Румъния минути след 15 часа днес, съобщи Европейският сеизмологичен център. Първоначалните данни на центъра бяха за магнитуд от 5,7 по Рихтер, но по-късно силата на труса бе коригирана.

Епицентърът отново е бил на около 20 километра от град Търгу Жиу, на около 300 км западно от столицата Букурещ и на около 270 км от София. Вчера в същия район имаше два труса, като първият бе с магнитуд от 5,3 по скалата на Рихтер.

Земетресението е усетено и на българска територия, включително в София, Ботевград, Пловдив, Плевен, Варна, Монтана, Русе, Видин и Враца, особено по високите етажи на сградите. Според Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН) земетресението е било с магнитуд от 5.8 по скалата на Рихтер.

От Европейския сеизмологичен център отчитат два вторични труса в 15.26 часа и 15.29 ч., които са били с магнитуд съответно 3,4 и 3,5 бала по скалата на Рихтер.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 22 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:

https://t.co/LBaVNedOuH

https://t.co/AXvOM7ICIP

https://t.co/wPtMW5OaR1

Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/PmALr0Pp7F