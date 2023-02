Земетресение с магнитуд от 5,2 по скалата на Рихтер разлюля Румъния минути преди 17 часа днес, съобщи Европейският сеизмологичен център.

Епицентърът на труса, който е бил на дълбочина от 15 км, е на около 8 километра от село Рунджу.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН (НИГГГ-БАН), земетресението е станало в 16:58 часа българско време на дълбочина от 8 километра.

Първоначално българските сеизмолози обявиха, че магнитудът е 5 по Рихтер. Малко по-късно обаче силата на труса бе коригирана на 5,3 по скалата на Рихтер.

Земетресението е усетено и във Видин, както и в още няколко български града.

