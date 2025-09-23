907 Снимка: БТА

Наши и чужди летци от още четири натовски държави тренират на Авиобаза "Безмер" военни мисии със "Спартан".

Международната летателна тренировка European Spartan Exercise 2025 вече започна, а България е домакин за седми път.

Началото на учението бе дадено с официална церемония в Авиобаза "Безмер" край Ямбол.

Учението е съвместно между военновъздушните сили на България, Италия, Испания, Гърция и Литва, и ще продължи до 3 октомври.

"Основната цел на учението е да се научим да работим заедно, по едни и същи правила, да планираме, организираме и провеждаме полетите. Ще има полети на малка височина, полети в планински райони, ще тренираме тактически заходи за кацане, десантиране на товари, на парашутисти", уточни пред медиите командирът на учението, полк. Лазарин Лазаров, предаде БТА.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Снимка: БТА

Основните райони за тактическа подготовка и изпълнение на задачи ще бъдат летищата Безмер и Чешнегирово.

"Има планирани полети на малка височина, така че ще има авиационна техника във въздуха. Не трябва да се стряскат хората, това са учения, за които информираме", каза командирът на Авиобаза „Безмер“ полк. Милен Димитров.

Снимка: БТА

В тренировката, освен четири военнотранспортни самолета „Спартан“ (C-27J Spartan), за първи път ще участва и самолет Casa C-295 от Испания. Целта е повишаване на оперативната съвместимост и оптимизиране на ресурсите, отбеляза командирът на учението полк. Лазаров.

Снимка: БТА

"Европейски Спартан" повече е насочен за обменяне на знания на инженерно-техническия състав, не е само летателна тренировка. Да се отработят всички елементи от подготовката на един самолет за различна мисия, това е предизвикателството. Например, след като завърши мисия за медицинска евакуация, да бъде подготвен за превоз на войски, бойна техника и т.н.", обясни още командирът.

Снимка: БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.