Дефинирани са множество ограничения при подготовката за мисия "Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian" със самолет "Спартан". Това посочва министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев. Питането е относно използване на система за гасене на пожари Guardian и е публикувано на сайта на Народното събрание.

Румен Радев: Средствата за противопожарна авиация да бъдат насочени не към МВР, а във ВВС
Виж още Румен Радев: Средствата за противопожарна авиация да бъдат насочени не към МВР, а във ВВС

Подготовката за използване на контейнери Guardian е проведена на симулатор на самолет "Спартан" в "LEONARDO S.p.A Aircraft Division", Италия, в авиобаза Враждебна и с изпълнение на тренировъчни полети за десантиране на контейнери Guardian на летище Чешнегирово, обяснява в отговора си Атанас Запрянов.

През август 2023 г., след приключване на летателната подготовка, Военновъздушните сили (ВВС) са анализирали и оценили резултатите от подготовката за мисия "Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian" със самолет "Спартан", при което са дефинирани множество ограничения и проблемни въпроси, свързани с безопасността на полетите.

Командир на взвод загина при катастрофа край Елхово, пращат "Спартан" за ранения му колега
Виж още Командир на взвод загина при катастрофа край Елхово, пращат "Спартан" за ранения му колега

Към подготовка за пожарогасене с десантиране на контейнери Guardian се допускат екипажи, подготвени и допуснати до мисия "Десантиране на товари от въздуха с контейнери - Combat/Container Delivery System (C.D.S.)". Въпреки настояването на BBC от "LEONARDO S.p.A Aircraft Division" са пропуснали етап от подготовката, а именно - десантиране на леки и средни товарни контейнери. Програмата на "LEONARDO S.p.A Aircraft Division" за летателна подготовка е била изпълнена в състав на смесен екипаж и не е включила изпълнение на полет за десантиране на контейнери Guardian в състав само на български екипаж, отговаря още министърът.

Към 1 август 2025 г. двамата пилоти, сертифицирани на 22 юни 2023 г. за десантиране на контейнери Guardian, не са достигнали условията за изпълнение на задачата за десантиране на товар от въздуха в състава на екипаж. Към реално изпълнение на мисията се допускат екипажи, запознати с утвърдени техники, тактики и процедури (ТТП) за пожарогасене от въздуха с контейнери Guardian и изготвени към тях Правила и мерки за безопасност.

Такива не са налични и към 1 август 2025 г. във ВВС не е постъпила информация за инициатива на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Използването на система Guardian без налични ТТП ще доведе до експоненциално намаляване на ефективността, до увеличаване на риска и застрашително намаляване нивото на безопасност, обяснява Атанас Запрянов, цитиран от БТА.

В ход е подготовката на определените екипажи от авиобаза Враждебна за десантиране на товари от въздуха с контейнери. При достигане на условията и натрупване на необходимия опит е планирано част от тях да започнат подготовка за десантиране на контейнери Guardian. Планирани са и регулярни тренировъчни сесии на симулатор, с какъвто разполагат ВВС на Румъния, посочва още Запрянов.

Реалното изпълнение на задачи ще се извърши след приключване на пълната подготовка и детайлна оценка на обстановката и нивото на приемлив риск, посочва още министърът.

Системата за гасене на пожари Guardian е получена в резултат на договора за закупуване на самолетите Spartan, като цената е 6,7 млн. евро, посочва още Атанас Запрянов.

В края на юли Димитър Георгиев, заместник-командир на Военновъздушните сили, обясни, че системата се използва с много ограничения и на границата на експлоатационните характеристики на самолет "Спартан". Предложили сме придобиването на от два до три нови самолета "Спартан", цената на един самолет е около 75 млн. евро със система за гасене на пожари.

Самолет "Спартан" от новата генерация предвижда използването на противопожарен модул, който се инсталира на самолета и от порядъка на 90 минути може да бъде натоварен самолетът и да хвърли до осем тона вода, каза още той.

ИЗБРАНО
Анджелина Джоли също напуска Холивуд Лайф
Анджелина Джоли също напуска Холивуд
14447
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага Корнер
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага
12444
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме? Бизнес
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме?
12719
GPT-5 се превръща в разочарование IT
GPT-5 се превръща в разочарование
3405
Учени откриха артефакти от най-старите известни хоминиди в Индонезия Impressio
Учени откриха артефакти от най-старите известни хоминиди в Индонезия
551
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява класацията Trip
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява кла...
8967
В какви ястия върви да сложим тученица Вкусотии
В какви ястия върви да сложим тученица
3747
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами?
1676
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите Времето
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите
754