Военни моряци от шест държави тренираха заедно обезвреждането на морски мини, съобщиха от пресслужбата на Военноморските сили във Варна.

Обучението им е в рамките на водолазното учение "Тритон 2025", което се проведе в териториалните води на страната ни, предава БТА.

Заключителният разбор на учението е преминал във варненската Военноморската база, като е отчетено, че то е било успешно и всички предварително поставени цели са изпълнени.

Започна "Бриз 2025" на ВМС, участват кораби, техника и щабни офецери от 14 страни
Виж още Започна "Бриз 2025" на ВМС, участват кораби, техника и щабни офецери от 14 страни

Водолазните екипи няколко дни са изпълнявали различни задачи, а съвместната им дейност е позволила да усъвършенстват уменията си според процедурите и стандартите на НАТО.

Работата им, включително по извършване на взривни дейности под вода, е допринесла и за повишаването на оперативната съвместимост на военните моряци по противодействие на минната заплаха на море.

ИЗБРАНО
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й Лайф
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й
10707
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач Корнер
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач
4639
Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ Бизнес
Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ
5143
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп? IT
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп?
5133
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама Impressio
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама
2918
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов URBN
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов
604
"Бунга-бунга" вилата на Берлускони се продава – и е един от най-скъпите домове в света Trip
"Бунга-бунга" вилата на Берлускони се продава – и е един от най-скъпите домове в света
5834
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго Вкусотии
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго
330
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?
1400