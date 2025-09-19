Военни моряци от шест държави тренираха заедно обезвреждането на мини
Военни моряци от шест държави тренираха заедно обезвреждането на морски мини, съобщиха от пресслужбата на Военноморските сили във Варна.
Обучението им е в рамките на водолазното учение "Тритон 2025", което се проведе в териториалните води на страната ни, предава БТА.
Заключителният разбор на учението е преминал във варненската Военноморската база, като е отчетено, че то е било успешно и всички предварително поставени цели са изпълнени.
Водолазните екипи няколко дни са изпълнявали различни задачи, а съвместната им дейност е позволила да усъвършенстват уменията си според процедурите и стандартите на НАТО.
Работата им, включително по извършване на взривни дейности под вода, е допринесла и за повишаването на оперативната съвместимост на военните моряци по противодействие на минната заплаха на море.