Украинските бежанци, настанени по частни хотели и държавни бази по правителствена хуманитарна програма, са намалени наполовина, обяви вицепремиерът Атанас Зафиров, който е председател на тематичния Национален оперативен щаб.

Структурата е отчела на заседание тази седмица изпълнението на Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, която е в действие от 1 май 2025 г.

"С удовлетворение споделям, че към момента на влизане в сила на новата Програма за интеграция в обектите за настаняване бяха установени 5647 украински граждани. След извършените оценки за принадлежност към рискова група лицата с хуманитарна подкрепа за настаняване за целия срок към момента бяха намалени до 2732", съобщи Зафиров.

Той обясни, че рисковите групи са възрастни над 65 години, хора с трайни увреждания и майки с деца до 12-годишна възраст.

Според новата програма хуманитарна подкрепа за настаняване на хората, които не попадат в рискова група, се осигурява еднократно за срок до 60 календарни дни, а за уязвимите лица от рискови групи подслонът остава безсрочен - за целия период на временна закрила.

Обектите за настаняване са държави и общински бази, както и частни хотели. За престоя се изплащат между 16,43 и 19,72 лв. на нощувка според категорията на мястото.

