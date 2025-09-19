Според 35% от пълнолетните българи или почти два милиона души, качеството на чешмяната вода е лошо, сочи проучване на агенция "Мяра". Според 12,7% от анкетираните водата спира често.

Водната криза

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани.

Мнозинство от 58,4% определят качеството на чешмяната вода у дома като по-скоро добро, сочи още проучването.

Картината изглежда най-неблагоприятно в селата, където над 20 на сто намират спиранията за чести, а най-благоприятно - в столицата, където над половината анкетирани не усещат спирания. Други 42,2% казват, че водата спира, но рядко.

В Северозападния район за планиране (обхващащ областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч) близо 40% от запитаните свидетелстват за често спиране. Това е очевидна последица от проблемите в Плевенско и Ловешко. Близо 3% не могат да преценят или пък директно казват, че нямат достъп до вода от чешма в дома си.

На позиция, че водата у тях практически не спира, са 42,5% от пълнолетните българи.

