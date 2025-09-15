Мечка е забелязана по улиците в Ловеч снощи, потвърдиха от Областната дирекция на МВР.

Мечи набези: Евакуираха семейство в Севлиевско, заснеха животно да се разхожда в Доспат
Виж още Мечи набези: Евакуираха семейство в Севлиевско, заснеха животно да се разхожда в Доспат

Сигналът за забелязаното животно на ул. "Стара планина" е подаден от гражданин около 22:00 часа. С помощта на полицейски патрул мечката е изведена извън пределите на града, казаха от полицията.

За случая са уведомени Община Ловеч, директорът на зоопарка в Ловеч д-р Ивайло Станков, както и Държавното горско стопанство.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков каза за БТА, че, след като са информирани за случая, е сформиран щаб, който ще заседава този следобед. Очаква се да бъде обсъдено доколко опасно е присъствието на мечката, в какъв ареал се движи, както и да бъдат набелязани мерки за безопасността на гражданите.

 

ИЗБРАНО
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми" Лайф
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми"
15723
Невероятен Александър Василев прати българския тенис сред най-добрите за Купа "Дейвис" Корнер
Невероятен Александър Василев прати българския тенис сред най-добрите за Купа "Дейвис"
15562
Джордж Сатлас, ICGB: Сътрудничеството е бъдещето на енергетиката в региона Бизнес
Джордж Сатлас, ICGB: Сътрудничеството е бъдещето на енергетиката в региона
4219
Измама: Жена прати пари на "космонавт", за да му "купи кислород" IT
Измама: Жена прати пари на "космонавт", за да му "купи кислород"
866
57 години любов и заедно завинаги в отвъдното Impressio
57 години любов и заедно завинаги в отвъдното
26542
Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света URBN
Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света
3539
Тайните пирамиди на Шотландия Trip
Тайните пирамиди на Шотландия
3950
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет Вкусотии
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет
1059
Таро прогноза за септември за зодия Дева Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Дева
286
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини Времето
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини
991