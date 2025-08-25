Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково, каза кметът на родопския град Здравко Иванов, който е и председател на Сдружение на ловците и риболовците "Ловно-рибарско дружество" град Девин.

Инцидентът е станал в събота, когато Димитър Кибарев е разхождал две ловни кучета в гората, предаде БТА.

"Когато мечката го е нападнала, кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. С малко мече е била и може би заради това го е нападнала", допълни Здравко Иванов.

Той посочи, че мъжът, за щастие, няма сериозни наранявания, които да застрашават живота му. Има дълбока рана на ръката.

Инцидентът е станал на около два километра от село Лясково, разказа майката на пострадалия мъж. Докато мечката се е борила първо с кучето, а после и със сина ѝ, малкото мече се е качило на дърво. По думите й синът й е в болницата в Девин, като предстои да бъде прегледан от хирург.

Според кметът на Девин популацията на кафявата мечка се разраства и трябва да има план. В момента мечките са в особен режим и могат да бъдат отстрелвани само, ако се докаже, че са стръвници и нанасят щети. "Трябва да се направи таксация и всяка година, както е с другия вид дивеч, да има план за ползване годишно там, където гъстотата на мечките е голяма", каза още Иванов.

Директорът на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в Смолян Екатерина Гаджева каза, че нито в инспекцията, нито в Държавното горско стопанство в Михалково и на спешния телефон 112 не е получаван сигнал за нападнат от мечка човек. В РИОСВ са научили тази сутрин от социалните мрежи.

