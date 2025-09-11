Мечка е заснета от камера да се разхожда по улица в Доспат, каза за БТА секретарят на Община Доспат Веселин Калфов. Той посочи, че снимка от видео файла му е изпратен от Валентин Ашиков, който живее на улица "Георги С. Раковски".

По думите на Калфов мечката е със средна големина. Камерата е уловила животното в 03:00 часа посред нощ пред къщата на Ашиков.

Мечката стръвница с ново нападение над Сопот
Виж още Мечката стръвница с ново нападение над Сопот

През последните години сме нямали движение на мечки в района, това е първата, която се появява, каза Николай Кехайов - директор на Държавно горско стопанство - Доспат. От горското стопанство смятат, че става въпрос за една и съща мечка с тази, която е снимана преди два дни на язовирната стена. Тогава е подаден сигнал на тел. 112 и е извършена съвместна проверка с представители на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Смолян.

"Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка, която навлиза в покрайнините на града. До този момент тя е засечена само с камери", допълни Кехайов.

От РИОСВ - Смолян са дали предписание да се увеличи осветлението в района и да се поставят устройства, които да генерират шум, за да плашат мечката.

По данни на РИОСВ през месец август са извършени 31 проверки за установяване на щети върху селскостопанско и ловностопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид кафява мечка. Най-голям брой набези на мечка има село Две Тополи, община Баните, където са констатирани три щети.

Семейство от Севлиевско евакуирано заради застрашителни набези на мечки

Семейство от Севлиевско е било евакуирано от дома си след застрашителни набези на мечки. Кметовете на селата настояват за адекватни мерки за защита на населението, съобщава кореспондентът на БНР.

Къщата на пострадалото семейство е на асфалтов път, в севлиевската махала Душевски колиби. Мечките изяли двете им кози, кокошките в двора и пъдпъдъците, които отглеждали съседите, разказва кметът на Душево Добри Димитров. 

Нападнатият от мечка Димитър Кибарев: Кучето ме спаси
Виж още Нападнатият от мечка Димитър Кибарев: Кучето ме спаси

Дивите животни нанесли щети и в близост до входната врата на дома им, което принудило кмета да изведе семейството. "Не посмях да ги оставя там, може да стане най-лошо. Хората ги евакуирахме в старческия дом, те са тричленно семейство, единият от които е лежащо болен. Хората са добре", сподели кметът.

В района на Душево били засечени няколко хищника и мечешко семейство с две малки, разказва още кметът. След случилото той и местните жители изпратили жалба до министрите на земеделието и на околната среда. Настояват да се вземат мерки, за да може хората да бъдат защитени.

На среща в Община Севлиево, свикана заради мечешките набези от последната седмица, кметовете на селата съобщават за нападнати от хищника животни, за навлизане във ферми, овощни градини, за изпочупени пчелини, електропастири и огради. Искат държавата да вземе мерки - да се актуализира процедурата за обезщетение на пострадалите, както и да се контролира популацията.

Според текущото преброяване на Държавното ловно стопанство "Росица" в Севлиево района обитават около 200 мечки.

