Клиниката по неврология в Скопие има нов директор, след като министърът на здравеопазването на Северна Македония Азир Алиу освободи досегашния - проф. Игор Кузмановски, заради клип, разпространен в социалните мрежи, на който се вижда как Кузмановски смесва бяло прахообразно вещество в чиния, разговаряйки с друг човек, като асоциацията в разговора е свързана с дрога.

Скандалът, разразил се през последните дни, предизвика Кузмановски да изрази съжаление и да се извини за случилото се, твърдейки, че това е станало много преди да поеме като директор Клиниката по неврология. В профила си във Фейсбук той заяви, че подава оставка, която министърът на здравеопазването прие веднага.

"Това е постъпка, с която не се гордея и я смятам за момент на моя слабост, който не бива да бъде пример. Всеки човек в живота се е сблъсквал със слабости, предизвикателства и грешки. Знам, че тази грешка няма да се повтори и съм готов да живея с всичките си възходи и падения", пише Кузмановски, който заявява, че ще продължи да работи като лекар, за да спасява животи, да помага и да работи за доброто на обществото.

От Лекарската камара днес информираха, че лекарският лиценз на Кузмановски е изтекъл на 15 март и все още не е подновен, а на пресконференция Министърът на здравеопазването Азир Алиу информира, че очаква от Камарата подробна информация, пишат медиите в Северна Македония, предаде кореспондентът на БТА в Скопие.

Стопкадър Х

Алиу поясни, че в Клиниката по неврология също ще бъде направена проверка дали в периода от март до август, когато е назначен като директор, Кузмановски е имал пациенти, след което информацията ще бъде оповестена.

Новият директор на Клиниката по неврология - д-р Йован Божиновски, заяви, че по негова инициатива ще бъдат сформирани две вътрешни комисии на клиниката, които ще осъществят вътрешен професионален надзор върху работата на предишния директор за период от 12 месеца, за бъде направена обективна оценка на качеството на работата му, уточнявайки, че до сега нито един пациент не се е оплакал от работата му и срещу него няма дисциплинарни производства.

Кузмановски е назначен за директор на Клиниката по неврология през август тази година, припомнят медиите в Северна Македония.

Скандалното видео можете да видите ТУК>>>

