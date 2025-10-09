Общопрактикуващите лекари настояват да им бъде дадена възможност да отписват пациенти от листите си в случай на проявена груба вербална или физическа агресия. Идеята е на д-р Георги Миндов от управителния съвет на Сдружението на общопрактикуващите лекари, според когото проблемът с агресивното поведение е дългогодишен. 

"Проблемът е, че досега никакъв механизъм - нормативен, законов или подзаконов, не съществува за това нещо. Веднъж регистриран пациентът в дадената листа на съответния общопрактикуващ лекар, няма механизъм, дори при нарушаване на неговите права, дори при агресия, дори при физически сблъсък, той да не може да прекрати неговото обслужване", обясни пред NOVA д-р Миндов. 

Той посочи съществуващо противоречие в нормативната уредба. От една страна, Кодексът за професионална етика на лекарите позволява на медик да откаже обслужване (освен в спешни случаи) при накърняване на личното и професионалното му достойнство. От друга страна обаче, лекарят няма право да дерегистрира пациента от своята практика. "Хем не можем, хем трябва", обобщи ситуацията д-р Миндов.

Според него агресията често е резултат от сблъсъка на пациентите с недостатъците на здравната система като цяло - недофинансиране, липса на кадри и оборудване. "Пациентът, когато отиде на лекар, той се сблъсква с една недофинансирана, една нереформирана система", коментира д-р Миндов.

Той подчерта, че за ефективно лечение е необходимо да съществува доверие между лекар и пациент, което е невъзможно при наличието на омраза и съмнения. Именно липсата на механизъм за отписване кара много лекари да отказват да записват нови пациенти, страхувайки се от подобни проблемни ситуации. Въвеждането на такава процедура би могло да "отключи" записването и да освободи места за пациенти, които в момента не могат да си намерят личен лекар.

Като възможно решение д-р Миндов предлага създаването на арбитражна комисия с участието на Лекарския съюз и Здравната каса, която да разглежда всеки отделен случай на базата на събрани доказателства. Той увери, че никой лекар не би отписал пациент без сериозна причина.

По повдигнатия въпрос за евентуално увеличение на потребителската такса, д-р Миндов заяви, че тя трябва да бъде актуализирана, като решението за размера ѝ трябва да се вземе от финансовото министерство, но без да се товарят уязвимите групи като инвалиди и деца. 

