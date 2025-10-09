Здравната вноска в България трябва да се повиши поне до 10%, ако искаме да имаме модерно здравеопазване - без доплащане. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в предаването на bTV "Лице в лице", като подчерта, че средствата, които държавата отделя за здраве, са крайно недостатъчни.

Още по темата

"Факт е, че България е на последно място в Европейския съюз по процент от БВП, отделян за здравеопазване. Ние сме и с най-ниската здравноосигурителна вноска - 8% от осигурителния доход, докато следващите преди нас са с 10%", посочи Брънзалов.

По думите му, ако се направи проста сметка, парите, които държавата отделя месечно за здравето на всеки българин, са твърде малко. "Населението застарява, нуждите растат, появяват се нови технологии, лекарства и терапии. Всички искат най-доброто лечение, но то струва повече. Не можем да искаме модерно здравеопазване и да го плащаме като преди 30 години", каза още той.

Брънзалов подчерта, че Българският лекарски съюз от години настоява за ефективен превантивен контрол върху разходите и дейността на лечебните заведения. "Да, има течове в системата, но вместо само да се говори, трябва да се приложат конкретни механизми за контрол. Ние вече сме подготвили предложения, които ще внесем официално", уточни той.

Според председателя на БЛС здравеопазването е не само обществена услуга, а и икономически фактор: "Системата е сред петте най-големи работодатели в страната. Лечебните заведения имат икономически отпечатък от 7 милиарда лева, или 4,2% от БВП. Освен това, само медицинските специалисти и болниците внасят около 1,2 милиарда лева под формата на данъци и осигуровки."

На въпрос за протестите на младите лекари и специализанти, Брънзалов изрази разбиране към техните искания, но уточни, че проблемът не може да се реши пред Министерството на здравеопазването. "Бюджетът на НЗОК се формира от парламента по предложение на касата и финансовото министерство. Там трябва да се вземат решенията", заяви той.

По думите му, исканията за по-високи заплати на специализантите трябва да бъдат обмислени с оглед на финансовите възможности и нуждите в отделните региони. "В България има цели области с един патолог или с незаети места за специалисти. Трябва да има диференциран подход - не може всички специализанти да получават едно и също, без значение от сферата и региона", коментира Брънзалов.

Той подчерта, че лекарският съюз подкрепя младите медици и поддържа постоянен диалог с тях, но добави: "Заплатите не се определят от нас. Ние не бягаме от отговорност, но за да им се помогне реално, трябва да се осигури адекватно финансиране на системата. Без това няма как да имаме едновременно достъпност, качество и ниска цена."

"Лекарите са готови да предоставят здравна услуга на световно ниво. Но за да го направим, трябва и държавата да направи крачка напред", завърши д-р Николай Брънзалов.

 
ИЗБРАНО
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно Лайф
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно
20084
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер Корнер
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
7250
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
10156
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4072
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025 Impressio
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025
1041
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване URBN
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване
301
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
11701
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход Вкусотии
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход
1712
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
207
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез Времето
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез
849