Пътуваме свободно и бързо. От 2026 година българският дух ще оживее и в новите ни евромонети, написа Росен Желязков в поздравлението си за празника

193 Снимка: БТА

Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. Това написа министър-председателят Росен Желязков във фейсбук по случай Деня на независимостта.

Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България - велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост, пише в поздрава на премиера.

"С нея градим по-силна и модерна държава - разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии. Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование", пише още Желязков.

Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред - пътуваме свободно и бързо, посочва премиерът, напомняйки за приемането на страната в Шенген от началото на 2025 г.

От 2026 година българският дух ще оживее и в новите ни евромонети - с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство, заявява още Желязков във връзка с очакваното приемане на България в еврозоната от догодина.

"Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава. Да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие", допълва премиерът.

Днес Велико Търново е център на тържествата по случай 117 години от обявяването на Независимостта на България.

