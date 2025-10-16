Как работи имунната ни система и защо почивката е част от оздравителния план?

2691 Снимка: iStock by Getty

Когато настинем или ни повали вирус, първият ни порив е да направим нещо веднага. Обикновено посягаме към лекарства, витамини, сваляме температурата, заемаме се с някое домашно задължение, което да отвлече вниманието ни, отиваме на работа и се правим на здрави или директно се хвърляме във фитнес залата или в някоя сауна, за да "изкараме" вируса. Истината е, че повечето вирусни инфекции не изискват действие, а време, правилен режим и грижа, която не саботира естествените механизми на възстановяване.

Организмът знае как да се справи сам. Стига да не му пречим.

Как действа имунната система по време на вирусна атака?

В първите часове след вирусно заразяване тялото влиза в режим на биологична мобилизация. В момента, в който вирусът навлезе в тялото, имунната система задейства една от най-добре организираните защитни стратегии в природата, което не само че не е хаотична реакция, а изключително прецизна "военна" операция, в която всяка клетка има точно определена роля.

Тъй като вирусите не живеят самостоятелно, а влизат вътре в клетките и използват техните ресурси, за да се размножават, следователно, имунната система трябва да се справи едновременно с вирусните частици извън клетките и със заразените клетки, които вече произвеждат вируси вътре в себе си.

Първи реагират клетките на вродения имунитет - макрофагите и неутрофилите. Те са фронтовата линия на отбраната и са винаги "на пост" в тъканите. Макрофагите атакуват всичко чуждо, което се движи свободно в тъканите - вирусни частици, клетъчни остатъци, мъртви или повредени клетки; с две думи - чистят бойното поле. Те не знаят кой точно е вирусът и затова действат генерално като по химичен път разпознават това, което е несвойствено и го поглъщат. По този начин намаляват количеството вируси, които могат да заразят нови клетки, и ограничават разпространението на инфекцията. Неутрофилите действат още по-бързо. Те се насочват към зоната на инфекцията и атакуват масово, като отделят вещества, които разрушават вирусите и пречат на разпространението им.

Това е и първият удар - атака върху всичко, което е извън клетките.

След това се появяват дендритните клетки, които имат ролята на своеобразни разузнавачи и посредници между двете линии на имунната защита: вродената (първичната) и придобитата (специфичната).

Дендритните клетки имат дълги израстъци, наподобяващи пипала или коренчета (оттук идва и името им от гръцки, което означава "дървовиден"), с които непрекъснато "опипват" средата и улавят всичко, което изглежда чуждо или подозрително, а това най-често са вирусни частици, бактерии и токсини. След като засекат такъв патоген, те го поглъщат, раздробяват го вътре в себе си и показват фрагмент от него на повърхността си - антиген. Тази операция е ключова, защото така дендритните клетки показват на останалите сили кой точно е врагът и след като тръгнат към лимфните възли, където се намират стратегическите щабове на имунната защита, предават информацията на Т- и В-лимфоцитите - клетките на придобития имунитет. Те от своя страна "разчитат" представения им антиген и поемат щафетата нататък.

От тук започва и втората фаза на атака, която е функция на придобития имунен отговор.

Т-лимфоцитите, разполагащи вече със специфична информация за вируса, разпознават клетките, в които патогенът се е скрил. За тях целта не е свободният вирус, а клетката, която го произвежда. Те я елиминират, за да спрат фабриката за нови вируси. Този механизъм е изключително прецизен - Т-клетката се залепва за заразената клетка и отделя белтъци, които пробиват мембраната ѝ и предизвикват програмирана клетъчна смърт или буквално - нейното самоунищожение (апоптоза). В това действие не се увреждат околните здрави клетки и така източниците на вируса постепенно се елиминират.

Паралелно с това, В-лимфоцитите започват да произвеждат антитела, които представляват белтъчни молекули, които се свързват със свободните вирусни частици в кръвта и тъканите. Тези антитела не ги унищожават директно, а ги "маркират". По този начин макрофагите ги разпознават и поглъщат по-ефективно.

През цялото време клетките обменят сигнали чрез химични посредници, наречени цитокини. Това са малки белтъчни молекули, които предават съобщения между имунните клетки и координират техните действия.

Затова при активен вирус нивата на цитокини се покачват като така привличат още имунни клетки към мястото на инфекцията, регулират температурата и усилват възпалителния отговор. Резултатът е изключително фино балансирана система, в която тялото едновременно унищожава заразените клетки и се стреми да ограничи щетите върху собствените си тъкани.

Когато битката приключи, част от Т- и В-лимфоцитите остават в готовност. Това са клетките на имунната памет. Те запазват информацията за вируса и при повторна среща реагират мигновено.

В-лимфоцитите в тази група продължават да произвеждат антитела - същите белтъчни молекули, които вече веднъж са разпознали и неутрализирали вируса. Тези антитела циркулират в кръвта ни седмици, месеци, а понякога и години след преболедуването, като образуват протективен щит. Благодарение на антителата следващият сблъсък с вируса е не просто по-кратък и по-лек, а често дори остава незабелязан, защото организмът реагира още преди инфекцията да се разгърне.

Ролята на почивката и защо не трябва да изкарваме вируса "на крак"

Всички споменати до тук имунни процеси са изключително енергоемки. Създаването на антитела, синтезът на цитокини, деленето на клетките и възстановяването на увредените тъкани изискват огромен ресурс. Когато човек е в покой, организмът може да насочи енергията към тази координирана защита. Затова отпадналостта и нуждата от сън не са слабост, а физиологичен сигнал, че системата за отбрана работи на пълни обороти и има нужда от всичко налично, за да поддържа фронта. Когато човек остане в покой, тялото успява да насочи метаболитните ресурси към имунния отговор, който се изразява в поддържане на температурата, в синтеза на антитела, в обновяване на тъканите, които вирусът е поразил. И тези проявени и характерни симптоми на отпадналост, сънливост, температура и болки в мускулите не произхождат от патогенната активност на вируса, а се дължат на работата на имунния отговор и съвсем логично не трябва да се възпрепятстват, защото са своеобразен знак, че тялото пренасочва енергията си към защитата и възстановяването.

Парадоксът обаче е, че именно тези сигнали ни карат да се чувстваме болни. Умората ни плаши, защото я свързваме със загуба на контрол и жизненост, и инстинктивно правим всичко възможно да я превъзмогнем с лекарства, кофеин, движение, работа, която ни разсейва. В стремежа си да си върнем енергията, ние често заглушаваме естествените механизми на защита.

Температурата, например, създава условия, в които вирусите се размножават по-бавно, а имунните клетки действат по-ефективно.

Болката и отпадналостта пък имат функцията да ограничат движението и натоварването, за да се насочи енергията към възстановяване.

Когато заглушим тези сигнали, ние всъщност принуждаваме организма да разпредели силите си в грешна посока - към поддържане на активност, вместо към борба с вируса. Още повече, когато не пестим енергията, необходима на имунната система, мускулите, които натоварваме при движение, започват да черпят глюкоза и кислород, кръвният поток се измества към периферията, а температурата на тялото допълнително се повишава. В резултат лимфоцитите се делят по-бавно, продукцията на антитела се забавя, а възпалителните процеси се удължават.

При физическо натоварване се повишава и концентрацията на кортизол - хормон на стреса, който в малки количества има противовъзпалителна функция, но в по-високи - потиска имунната активност. Кортизолът буквално заглушава сигналите между имунните клетки, намалява способността на Т-лимфоцитите да се делят и прави организма по-уязвим към вторични инфекции. Вместо да помогнем, ние удължаваме престоя на вируса, защото организмът пренасочва приоритетите си от възстановяване към оцеляване в усилието. И така една обикновена настинка може да се превърне в бронхит или синузит.

Психическото натоварване в периода на вирусна инфекция има същия ефект, защото продължителният стрес, тревожността и недоспиването поддържат кортизола хронично висок, нарушават биологичния ритъм и заглушават имунната координация. Тялото не различава дали заплахата е вирус или тревога за недовършен проект например, тъй като реакцията е една и съща, а енергията се разпилява.

Дори изпотяването, към което мнозина се стремят нарочно посредством физическо усилие или прекомерно затопляне, не "изкарва" вируса. Потта не съдържа вирусни частици, а просто регулира телесната температура. При прекомерно изпотяване се губят електролити, особено натрий и калий, които са нужни за правилната работа на имунните клетки и мускулите. Вместо да ускорим оздравяването, рискуваме дехидратация и допълнителна умора.

На микрониво, тяло, което е в покой, работи по-ефективно. Кръвта се насочва към вътрешните органи, където се активират лимфните възли, в които се обучават и размножават имунните клетки. По време на сън и покой се засилва синтезът на цитокини, които регулират имунния отговор и помагат на тъканите да се възстановят. Именно затова хората, които си позволяват постелен режим по време на вирусна инфекция освен че оздравяват по-бързо, но и симптомите им са по-леки.

Затова почивката е не просто съвет, а биологичен императив, тъй като тя позволява на тялото да съсредоточи ресурсите си там, където битката е реална. А да си дадем време да оздравеем не само че не е проява на слабост, а е акт на сътрудничество с най-мъдрата система, която притежаваме.

В следваща статия ще обърнем внимание на средствата, с които може да се помогне дейността на имунната система и какво друго, освен почивка, можем да предложим на организма си, за да ни изправи по-бързо на крака.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.