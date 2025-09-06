6362 Колаж: Dir.bg

Областната дирекция на МВР в Бургас издирва 42-годишния румънски гражданин Стелиан Мику, изчезнал безследно в "Слънчев бряг" преди шест дни.

За последно чуждият турист е видян в морския курорт около 15.30 ч. на 1 август.

Стелиан Мику е бил облечен с черна тениска и черни къси панталони, обут е с черни чехли. Носи черна шапка с козирка.

Румънецът е висок около 175-180 см. Мику е със специални потребности.

От полицията в Бургас призовават гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Стелиан Мику да позвънят на тел. 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Вече 11 години майката на друг чуждестранен турист, изчезнал безследно във Варна, го търси.

28-годишният Ларс Миттанк е видян за последно на 8 юли 2014 година, когато е заснет от камерите на летище Варна как бяга през паркинга, прескача оградата и тича през полето към магистрала "Хемус". Ларс пристигнал в България на 30 юни с приятели. Компанията почивала на Златни пясъци до 7 юли. Заради спукано тъпанче при конфликт, Миттанк не успява да си тръгне заедно с приятелите, тъй като има лекарска забрана да лети.

Германецът наема хотел на 7 юли, но си тръгва през нощта, като по думите на свидетели е дезориентиран и уплашен. Ларс отива край крайбрежната алея, където среща жена, която моли да бъде упътена до летището. Младият мъж тръгва с нея, а на летището търси второ лекарско мнение - за да попита може ли да лети със самолет.

Полетът е противопоказен и според лекарите на летището. Ларс излиза от кабинета, за да се обади на майка си. Оставя вещите си там. След малко побягва, а последното, което се вижда на охранителните камери е как прескача оградата. След това прекосява полето и стига до магистрала "Хемус", където следите му се губят.

Седмица по-късно, по молба на германските власти, полицията в България официално го обяви за издирване. И до днес от Ларс няма следа.

