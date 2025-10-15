Двама програмисти са направили безплатно първите интерактивни карти на столичния градски транспорт, след като от общинското дружество отвориха данните за разработки, съобщи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев във фейсбук.

Интерактивна карта с местоположението на всички коли на градския транспорт в реално време е направена от разработчика с псевдоним BPilot253. В създаден от него сайт на живо се вижда през няколко секунди къде точно се намират тролеите, трамваите и автобусите. Налични са и разписанията на градския транспорт. 

"Много удобна опция е да натиснете върху спирка и да ви покаже кога идват следващите превозни средства. Може да натиснете и върху кола по линия и да ви покаже след колко точно минути ще бъде на следващите спирки", посочи Ставрев и напомни, че отварянето на данните е станало по негова и на зам.-кмета по дигитализация на София Иван Гойчев инициатива.

"Има безброй нови функционалности - закъснения, разписания на коли (включително на метрото), разглеждане на курсове, информация за дадено превозно средство, по-добра информация за заминаванията от спирките и много други", обяснява създателят на картата във форума GT Sofia, който планира да добави в информацията и БДЖ.

"Нямам идея кой е BPilot253, но това, което е направил, е страхотно и безплатно. Много ми е интересно ЦГМ колко пари са дали, за да направят функционалностите в техния сайт, които са подобни. Сега става ли ясно защо искахме да отворим данните за градския транспорт?", пита реторично общинският съветник.

Друг програмист - Преслав Рачев, още преди три седмици е качил видео в профила си в "Линкед ин", показващо времето за пътуване с градския транспорт. Той обяснява, че доизглажда бъгове и скоро ще публикува своята карта в интернет и ще я направя достъпна за всички.

