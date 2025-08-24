Движението е интензивно на вход за леки автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция - "Kапитан Андреево", както и на ГКПП "Kалотина" на границата със Сърбия на вход и изход за леки автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП).

Колони от автомобили, основно на гастарбайтери, които се връщат към Западна Европа след лятната си почивка в Турция, изпълват граничния плац.

"Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза гранична проверка. Всички девет трасета работят, всички автоматизирани работни места са отворени и обезпечени с персонал и техника", съобщи старши инспектор Мариян Куртов, зам.-началник на пункта, цитиран от bTV.

За да се облекчи трафикът, на място са командировани служители от регионалните дирекции "Гранична полиция" в Русе и Смолян.

По данни на граничните власти преминаването на автомобилите отнема средно между 3 и 4 часа, като на българска територия обработката на една кола трае до 2 часа.

Само за последното денонощие през пункта са преминали 6979 превозни средства - около 290 на час. В пиковите моменти броят достига до 310-320.

От "Гранична полиция" уверяват, че бързата обработка не е за сметка на контрола - продължават проверки за укрити хора и контрабандни стоки, а за граждани на ЕС се извършват минимални гранични проверки.

Най-натоварен е граничният пункт е в четвъртък, петък, събота и неделя.

Очаква се до края на август трафикът да остане изключително интензивен, когато основният поток от гастарбайтери ще се изтегли към Европа.

На границата с Гърция от страна на съседката ни по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти ще бъде затворен за всички превозни средства от понеделник 25 август до 13 септември 2025 г. поради извършване на паважни работи. Пътят ще работи нормално само в неделя и всеки ден от 19:00 ч. до 07:00 ч. сутринта, съобщават още от ГДГП.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона, добавя БТА.

На границата с Румъния на 22 август от 10:00 ч. фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово - Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и затова е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки на границата със Северна Македония. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

