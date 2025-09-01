Глобяват над 1600 шофьори за превишена скорост в Пловдив
Установени са и трима неправоспособни водачи и двама под въздействие на алкохол
Общо 1611 водачи ще получат санкции за превишена скорост на територията на пловдивската дирекция на МВР, съобщиха от пресцентъра на полицията. Нарушителите са били установени чрез стационарни и мобилни камери.
Войната по пътищата
Само в рамките на миналата седмица при работа на терен екипи на сектор "Пътна полиция" са установили общо 2296 нарушения на Закона за движение по пътищата. Съставените актове са 184, а глобите с фиш - 501. Установени са и трима неправоспособни водачи и двама под въздействие на алкохол, съобщи БТА.
Едноседмичният усилен пътен контрол е обхванал и 67 двуколесни моторни превозни средства. Спрямо някои от водачите е взето административно отношение с девет акта и 13 фиша, а три мотоциклета са били спрени от движение заради технически неизправности в шумозаглушителните системи.
Допълнително са предприети и проверки по три клипа от системата за видеонаблюдение в Пловдив, документирали преминаването на мотористи с превишена скорост. Най-високата засечена скорост е била 108 км/ч, като за нея законът предвижда глоба от 700 лева и отнемане на свидетелство за правоуправление за три месеца, посочиха още от ОД на МВР - Пловдив.
През месец юли със стационарните и мобилните камери са регистрирани и 3471 нарушения на скоростните режими, за които съответните шофьори ще получат електронни фишове.