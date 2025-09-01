Общо 1611 водачи ще получат санкции за превишена скорост на територията на пловдивската дирекция на МВР, съобщиха от пресцентъра на полицията. Нарушителите са били установени чрез стационарни и мобилни камери.

Войната по пътищата

Само в рамките на миналата седмица при работа на терен екипи на сектор "Пътна полиция" са установили общо 2296 нарушения на Закона за движение по пътищата. Съставените актове са 184, а глобите с фиш - 501. Установени са и трима неправоспособни водачи и двама под въздействие на алкохол, съобщи БТА.

Едноседмичният усилен пътен контрол е обхванал и 67 двуколесни моторни превозни средства. Спрямо някои от водачите е взето административно отношение с девет акта и 13 фиша, а три мотоциклета са били спрени от движение заради технически неизправности в шумозаглушителните системи.

Допълнително са предприети и проверки по три клипа от системата за видеонаблюдение в Пловдив, документирали преминаването на мотористи с превишена скорост. Най-високата засечена скорост е била 108 км/ч, като за нея законът предвижда глоба от 700 лева и отнемане на свидетелство за правоуправление за три месеца, посочиха още от ОД на МВР - Пловдив.

През месец юли със стационарните и мобилните камери са регистрирани и 3471 нарушения на скоростните режими, за които съответните шофьори ще получат електронни фишове.

