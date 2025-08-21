За ден полицията във Варна хвана двама пияни шофьори на мотопеди
Единият е хванат в село Тръстиково, другият в курорта "Слънчев ден"
За ден във Варненско са заловени двама пияни шофьори на мотопеди, съобщиха днес от дирекцията на полицията в крайморския град. При проверката с дрегер и при двамата резултатът е показал над 1,2 промила алкохол в кръвта. Единият шофьор е хванат в село Тръстиково, другият - в района на курортния комплекс "Слънчев ден".
Войната по пътищата
По двата случая са образувани бързи полицейски производства.
В края на май моторист загина при инцидент във Варна. Няколко месеца по-рано друг пострада тежко, след като падна от 12-метрова скала край село Дебелец.
На 18 август пък около 18:15 ч. в Карнобат 54-годишен местен жител катастрофира самостоятелно с мотопед "Хонда" без регистрационна табела. Дрегерът отчете2,58 промила алкохол в кръвта му.