За ден във Варненско са заловени двама пияни шофьори на мотопеди, съобщиха днес от дирекцията на полицията в крайморския град. При проверката с дрегер и при двамата резултатът е показал над 1,2 промила алкохол в кръвта. Единият шофьор е хванат в село Тръстиково, другият - в района на курортния комплекс "Слънчев ден".

Войната по пътищата

Моторист е с опасност за живота заради неправилно пресичащ пешеходец
По двата случая са образувани бързи полицейски производства.

В края на май моторист загина при инцидент във Варна. Няколко месеца по-рано друг пострада тежко, след като падна от 12-метрова скала край село Дебелец.

На 18 август пък около 18:15 ч. в Карнобат 54-годишен местен жител катастрофира самостоятелно с мотопед "Хонда" без регистрационна табела.  Дрегерът отчете2,58 промила алкохол в кръвта му.

 

