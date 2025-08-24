Фестивалът "Ukrainian FEST" се организира по случай Националния празник на Украйна. Той се провежда пред Народния театър "Иван Вазов" в София и в Градската градина от Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столичната община. Събитието започна около 16:00 ч. и ще продължи до 22:00 ч.

Украйна отбелязва националния си празник, Зеленски тържествено посрещна премиера на Канада (снимки)
Виж още Украйна отбелязва националния си празник, Зеленски тържествено посрещна премиера на Канада (снимки)

На фестивала украинци представят традиционни продукти и изделия от своята родина. Ароматни свещи и сапуни, плюшени играчки, плетени кукли и ръчно изработени бижута са част от нещата, които могат да се видят и закупят. Продукти в цветовете на украинското знаме също присъстват.

Шапки от морска трева и бананова кора са част от творчеството на Ирина Сардарева. Тя разказа за БТА, че живее почти 50 години в България, където я довела любовта към Петър Сардарев. Била е учителка по химия, а по-късно е започнала да изработва шапки. Днес в занаята ѝ помагат съпругът й Петър и синът ѝ Георги. За направата на шапки казва, че това е любов към себе си. Искам да науча българката да обича себе си повече, заяви Сардарева.

Снимка: БТА

На родината си днес тя пожелава мир и любов. Ние сме мирни хора и с българите сме братя, заяви още украинката. Това е истинска генералска шапка, на която сложих украински венец и казвам "Не на войната", каза още тя, показвайки една от шапките си.

Снимка: БТА

От началото на войната вече четвърта година, благодарение на Столичната община, отбелязваме деня, каза за БТА Юлианна Кулюкина, управител на Интеграционно-образователен център "Украински Вулик". Тя е заживяла в България през 2016 г. Важно е да съберем на едно място украинските бежанци и тези, които преди войната са дошли в България, за да покажем нашата култура и нашите традиции, посочи тя. Според нея фестивалът е възможност да се обединят и двата народа - украинският и българският.

Снимка: БТА

Украински музикални песни звучаха на фестивала. Част от събитието са и танцови изпълнения.

От 20:00 до 23:30 днес централната сграда на Столичната община ще бъде осветена в цветовете на украинското знаме, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Снимка: БТА

На 24 август 1991 г. е провъзгласена независимостта на Украйна от Върховния съвет (парламента). Утвърдена е с проведения на 1 декември 1991 г. референдум.

ИЗБРАНО
Смърт на снимачната площадка спря снимките на "Емили в Париж" във Венеция Лайф
Смърт на снимачната площадка спря снимките на "Емили в Париж" във Венеция
10801
Бляскаво: Шарапова бе въведена в Залата на славата от най-голямата й съперничка (Видео) Корнер
Бляскаво: Шарапова бе въведена в Залата на славата от най-голямата й съперничка (Видео)
6256
Пощенски служби от цял свят спират доставките до САЩ Бизнес
Пощенски служби от цял свят спират доставките до САЩ
1983
Американските прелести на един британец Impressio
Американските прелести на един британец
1264
Out of Office: Културни маршрути от Тейт до Берлин – как светът се среща чрез изкуство URBN
Out of Office: Културни маршрути от Тейт до Берлин – как светът се среща чрез изкуство
207
Ястието, без което малтийците не сядат на масата Trip
Ястието, без което малтийците не сядат на масата
5836
Стъпка по стъпка: Как да си приготвите домашна фокача Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да си приготвите домашна фокача
2424