405 Снимка: БТА

Фестивалът "Ukrainian FEST" се организира по случай Националния празник на Украйна. Той се провежда пред Народния театър "Иван Вазов" в София и в Градската градина от Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столичната община. Събитието започна около 16:00 ч. и ще продължи до 22:00 ч.

На фестивала украинци представят традиционни продукти и изделия от своята родина. Ароматни свещи и сапуни, плюшени играчки, плетени кукли и ръчно изработени бижута са част от нещата, които могат да се видят и закупят. Продукти в цветовете на украинското знаме също присъстват.

Шапки от морска трева и бананова кора са част от творчеството на Ирина Сардарева. Тя разказа за БТА, че живее почти 50 години в България, където я довела любовта към Петър Сардарев. Била е учителка по химия, а по-късно е започнала да изработва шапки. Днес в занаята ѝ помагат съпругът й Петър и синът ѝ Георги. За направата на шапки казва, че това е любов към себе си. Искам да науча българката да обича себе си повече, заяви Сардарева.

Снимка: БТА

На родината си днес тя пожелава мир и любов. Ние сме мирни хора и с българите сме братя, заяви още украинката. Това е истинска генералска шапка, на която сложих украински венец и казвам "Не на войната", каза още тя, показвайки една от шапките си.

Снимка: БТА

От началото на войната вече четвърта година, благодарение на Столичната община, отбелязваме деня, каза за БТА Юлианна Кулюкина, управител на Интеграционно-образователен център "Украински Вулик". Тя е заживяла в България през 2016 г. Важно е да съберем на едно място украинските бежанци и тези, които преди войната са дошли в България, за да покажем нашата култура и нашите традиции, посочи тя. Според нея фестивалът е възможност да се обединят и двата народа - украинският и българският.

Снимка: БТА

Украински музикални песни звучаха на фестивала. Част от събитието са и танцови изпълнения.

От 20:00 до 23:30 днес централната сграда на Столичната община ще бъде осветена в цветовете на украинското знаме, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Снимка: БТА

На 24 август 1991 г. е провъзгласена независимостта на Украйна от Върховния съвет (парламента). Утвърдена е с проведения на 1 декември 1991 г. референдум.

