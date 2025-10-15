Семеен конфликт или психически проблеми стоят зад решението на 24-годишния Петър Киров да отнеме живота си

Семеен конфликт или психически проблеми са двете неофициални версии за шокиращото самоубийство на 24-годишния Петър Киров, който вчера отне живота си пред очите на десетки курсисти в автошкола във Враца.

Сигналът в РПУ-Враца е подаден в 15.28 часа от служител на автошколата, който заявил, че в преддверието, мъж е счупил с глава стъклопакета на входната врата на фирмата, след което с парче стъкло си нанесъл порезни рани и е починал, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Малко преди това 24-годишният Петър паркирал лекия си автомобил "Фолксваген Пасат" пред сградата на автошколата, след което отишъл до близък търговски обект, в който работела съпругата му Памела. Той водел 4-годишната им дъщеричка, която оставил при майка й.

От екипа на автошкола ДИГСИ разпространиха официално съобщение за трагедията, която се е случила по време на събитие за пътната безопасност.

"Вчерашният инцидент разтърси всички ни. Голяма част от екипа ни беше ангажиран с провеждането на събитие за пътната безопасност, когато мъж нахлува в офиса ни, за да сложи публично край на живота си. Лицето не е курсист на Автошкола ДИГСИ, не е преминавал през нашето обучение и назад във времето. Не сме запознати със състоянието му към момента на случилото се, нито с причините, довели до това негово решение. Единствената информация, която имаме е, че вероятно се касае за семеен конфликт, станал със съпругата му, която работи в магазин в непосредствена близост до офиса на школата. Екипът ни е в добро състояние, курсистите са невредими, остава разочарованието, че за да се случи подобна трагедия, някъде превенцията е липсвала", написаха от автошколата.

По информация на местния сайт "Булнюз" 24-годишният Петър, който е родом от село Голямо Пещене, но живее със семейството си във Враца, е имал психични проблеми и e провеждал лечение в Центъра за психично здраве във Враца.

