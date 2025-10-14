13646 Снимка: Bulnews.bg

25-годишен мъж разби с глава стъклената врата на автошкола във Враца, след което се самоуби пред курсистите, съобщиха местните медии "Зов Нюз" и "Бул Нюз".

Трагедията се е разиграла малко преди 16 часа във врачанския квартал "Дъбника".

По първоначална информация мъжът паркирал лекия си автомобил "Фолксваген Пасат" пред сградата на автошколата, след което отишъл до близък търговски обект, в който работела съпругата му. Той водел детето им, което оставил при майка му.

Минути по-късно 25-годишният врачанин връхлетял през вратата на автошколата, като разбил стъклото с главата си. Паднал на земята и пред погледите на шокираните курсисти прерязал гърлото си с едно от счупените стъкла.

На място са пристигнали четири екипа на полицията и линейка на Спешна помощ. Медиците обаче само констатирали смъртта на врачанина.

Районът е отцепен, извършва се оглед. Изясняват се всички обстоятелства и възможните мотиви за случилото се.

По неофициална информация 25-годишният врачанин е страдал от психически проблеми.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.