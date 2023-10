В знак на солидарност към Израел след атаката на "Хамас", отнела живота на стотици и довела страната до състояние на война, българският парламент снощи беше осветен с цветовете израелското знаме.

В инициативата по-рано се включиха редица популярни сгради по света. По подобен начин грейнаха Емпайър стейт билдинг и сградите на Европейския и на британския парламент.

По последни данни над 700 израелци и 400 палестинци са загинали след атаката на "Хамас" през уикенда. Съединените щати, Великобритания, Германия и Ирландия са сред държавите, които съобщават, че техни граждани са загинали или изчезнали в Израел.

Техеран отрече да е замесен в нападенията на ислямистката групировка в Израел, след като израелският президент Ицхак Херцог заяви, че според него отчасти и Иран е виновен за мащабната атака.

Преди това от Хамас твърдяха, че военното им крило си е сътрудничило с Иран за осъществяването на атаката. Вчера подкрепяната от Техеран ливанска шиитска групировка Хизбула също изстреля ракети срещу Израел, а в отговор от Тел Авив нанесоха въздушни удари. През цялата нощ израелската армия продължи с интензивния обстрел на ивицата Газа.

Tonight from 10-11PM the Empire State Building will shine in the colors of the Israeli flag pic.twitter.com/1yU4HDbSVA