Денят на София 17 септември ще бъде присъствен за учениците
Дали ще бъде учебен, решава педагогическият съвет на всяко едно училище, обяви столичният кмет Васил Терзиев
Денят на София - 17 септември, ще бъде присъствен за учениците, а дали ще бъде учебен, или неучебен ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата. Това е, което преценихме за най-удачно през тази година, съобщи пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, цитиран от БТА. Той присъства на откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище "Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне".
Има различни примери, в 95-о училище са решили 17 септември да бъде присъствен, но неучебен, посочи той. Терзиев добави, че има достатъчно богата програма, за да може децата да изкарат деня по различен начин, не в класната стая и да научат нещо за София.
Той се похвали, че над 10 училища в София ще посрещнат учебната година обновени.
Програмата за 17 септември е изпратена на всички директори и те имат възможност заедно с екипите си, педагогическите съвети, да вземат информирано решение, добави Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" към Столичната община. В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че освен министърът и кметът, всеки директор на училище може да определи до три дни за неучебни и неприсъствени. Така че тази година сме оставили преценката на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят с децата, ако бъде обявен неучебен ден, допълни Желязкова.
На въпрос дали ще бъде избрана и втора обслужваща банка на столицата, Васил Терзиев каза, че София ще бъде обезпечена, ще има банка, ще се извършват разплащанията. Само предстои да довършим започналия процес, допълни кметът.