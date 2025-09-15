Дали ще бъде учебен, решава педагогическият съвет на всяко едно училище, обяви столичният кмет Васил Терзиев

543 Снимка: БТА

Денят на София - 17 септември, ще бъде присъствен за учениците, а дали ще бъде учебен, или неучебен ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата. Това е, което преценихме за най-удачно през тази година, съобщи пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, цитиран от БТА. Той присъства на откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище "Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне".

Има различни примери, в 95-о училище са решили 17 септември да бъде присъствен, но неучебен, посочи той. Терзиев добави, че има достатъчно богата програма, за да може децата да изкарат деня по различен начин, не в класната стая и да научат нещо за София.

Той се похвали, че над 10 училища в София ще посрещнат учебната година обновени.

Програмата за 17 септември е изпратена на всички директори и те имат възможност заедно с екипите си, педагогическите съвети, да вземат информирано решение, добави Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" към Столичната община. В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че освен министърът и кметът, всеки директор на училище може да определи до три дни за неучебни и неприсъствени. Така че тази година сме оставили преценката на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят с децата, ако бъде обявен неучебен ден, допълни Желязкова.

На въпрос дали ще бъде избрана и втора обслужваща банка на столицата, Васил Терзиев каза, че София ще бъде обезпечена, ще има банка, ще се извършват разплащанията. Само предстои да довършим започналия процес, допълни кметът.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.