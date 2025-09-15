Денят на София - 17 септември, ще бъде присъствен за учениците, а дали ще бъде учебен, или неучебен ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата. Това е, което преценихме за най-удачно през тази година, съобщи пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, цитиран от БТА. Той присъства на откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище "Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне".

Още по темата

Има различни примери, в 95-о училище са решили 17 септември да бъде присъствен, но неучебен, посочи той. Терзиев добави, че има достатъчно богата програма, за да може децата да изкарат деня по различен начин, не в класната стая и да научат нещо за София.

Той се похвали, че над 10 училища в София ще посрещнат учебната година обновени.

Програмата за 17 септември е изпратена на всички директори и те имат възможност заедно с екипите си, педагогическите съвети, да вземат информирано решение, добави Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" към Столичната община. В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че освен министърът и кметът, всеки директор на училище може да определи до три дни за неучебни и неприсъствени. Така че тази година сме оставили преценката на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят с децата, ако бъде обявен неучебен ден, допълни Желязкова.

На въпрос дали ще бъде избрана и втора обслужваща банка на столицата, Васил Терзиев каза, че София ще бъде обезпечена, ще има банка, ще се извършват разплащанията. Само предстои да довършим започналия процес, допълни кметът.

ИЗБРАНО
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми" Лайф
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми"
16445
Невероятен Александър Василев прати българския тенис сред най-добрите за Купа "Дейвис" Корнер
Невероятен Александър Василев прати българския тенис сред най-добрите за Купа "Дейвис"
15579
Джордж Сатлас, ICGB: Сътрудничеството е бъдещето на енергетиката в региона Бизнес
Джордж Сатлас, ICGB: Сътрудничеството е бъдещето на енергетиката в региона
4225
Измама: Жена прати пари на "космонавт", за да му "купи кислород" IT
Измама: Жена прати пари на "космонавт", за да му "купи кислород"
880
57 години любов и заедно завинаги в отвъдното Impressio
57 години любов и заедно завинаги в отвъдното
26763
Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света URBN
Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света
3546
Тайните пирамиди на Шотландия Trip
Тайните пирамиди на Шотландия
3962
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет Вкусотии
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет
1068
Таро прогноза за септември за зодия Дева Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Дева
290
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини Времето
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини
993