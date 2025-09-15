За учителите и за училищата е направено много в последните години, изтъкна премиерът Росен Желязков на откриването на новата учебна година в 83-то ОУ "Елин Пелин" в Панчарево.

Кабинетът "Желязков"

"Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават онази мъдрост, онова познание и онези добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи, достойни граждани", заяви Желязков за 15 септември.

Той подчерта, че в последните 10 години се е направило много за учителите и това вече е дало своя резултат. "Вече над 20% от учителите са под 35 години и това е най-добрият атестат за това, че учителската професия е привлекателна", посочи премиерът.

Той добави, че се прави много и по отношение на училищната инфраструктура: "Над 2 милиарда лева са вложени в реновирането на сградите, в реновирането на класните стаи, в реновирането на спортните площадки и физкултурните салони".

Желязков допълни, че целенасочено се изграждат целенасочено STEM кабинети, за да може фокусът да отиде към природните науки, "защото там е бъдещето".

Защо точно днес?
Над 70 000 деца вече са върнати в училище. Това е повече от 10% от всички ученици, добави премиерът.

Според него е важно учениците да участват в спортни надпревари, защото изследвания показват, че спортът повишава успеха и резултатите.

"Това е ролята и мястото на държавата, на семейството, на учителите. Защото всичко това е за тези деца, в които са ни всичките надежди и за които всеки ден си казваме, че това е смисълът на нашия живот", завърши Росен Желязков.

