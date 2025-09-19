В социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на изкуствен интелект (AI) образът и гласът на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно, съобщават от канцеларията на Софийската света митрополия.

БПЦ

Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.

Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.

Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации, се посочва още в съобщението.

Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.

ИЗБРАНО
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й Лайф
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й
11724
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач Корнер
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач
4752
„Живот, не скорост“ – кампания на Bulgaria Insurance и Winners Group в подкрепа на пътната безопасност Бизнес
„Живот, не скорост“ – кампания на Bulgaria Insurance и Winners Group в подкрепа на пътната безопасно...
9330
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп? IT
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп?
5917
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама Impressio
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама
3199
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов URBN
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов
1071
След повече от век строителство: "Саграда фамилия" ще бъде най-високата катедрала в Европа Trip
След повече от век строителство: "Саграда фамилия" ще бъде най-високата катедрала в Европа
2214
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго Вкусотии
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго
475
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?
1657