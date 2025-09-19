Deepfake с патриарх Даниил се разпространява в интернет
Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации, заявяват от канцеларията на Софийската света митрополия
В социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на изкуствен интелект (AI) образът и гласът на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно, съобщават от канцеларията на Софийската света митрополия.
БПЦ
Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.
Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.
Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации, се посочва още в съобщението.
Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.