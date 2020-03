Австралийските учени са показали способността на организма да се бори с вируса и да се възстановява от инфекцията.

Изследователи от Института за зарази и имунитет "Питър Дохърти" (Peter Doherty Institute) успяха да тестват кръвни проби в четири различни времеви точки при иначе здрава жена на около 40 години, носител на COVID-19 с проявени леки до умерени симптоми, изискващи болнично лечение. Това се казва в съобщение на института.

Какво е новото в това изследване

Известно е, че много хора са се възстановили и се възстановяват от COVID-19 (около 80%), тоест знае се, че имунната система може успешно да се бори с вируса.

Но за първи път изследването идентифицира четири типа имунни клетки, които са "готови" на борба с новия коронавирус.

Те са наблюдавани чрез проследяване на пациент, който има лек до умерен случай на вируса и няма предишни проблеми със здравето.

Подробен доклад за това как имунната система на пациента е реагирала на вируса е публикуван днес в "Нейчър Медисин" (Nature Medicine). Един от авторите на доклада, научният сътрудник д-р Оан Нгуен, каза, че за първи път се съобщава за случай, при който се стига до извод за широки имунни отговори на COVID-19.

В доклада се уточнява, че са изследвани пробите на 47-годишна жена от Ухан, провинция Хубей в Китай.

"Разгледахме в цялост имунния отговор при този пациент, използвайки знанията, които сме натрупали в продължение на много години при наблюдение на имунните отговори при пациенти, хоспитализирани с грип", казва д-р Нгуен.

Някои експерти нарекоха изследванията на Института Дохърти в Мелбърн "пробив".

Работейки заедно с проф. Катрин Кеджиерска, която е и ръководител на лабораторията в Института Дохърти и водещ в света изследовател на грипна имунология, екипът изследователи успя да анализира имунния отговор, водещ до успешното възстановяване от COVID-19, което може да бъде разковничето за намиране на ефективна ваксина.

"Ние показахме, че въпреки че COVID-19 се причинява от нов вирус, при иначе здрав човек, здравият имунен отговор при различни типове клетки е свързан с клинично възстановяване, подобно на това, което виждаме при грип", каза проф. Кеджиерска.

Всъщност можем да уловим появата на имунни клетки при заразения пациент преди клиничното подобрение, изтъкна проф. Кеджиерска пред Би Би Си (BBC).

Как помага постижението

Определянето кога имунните клетки започват да се борят, може да помогне за "прогнозиране на хода на вируса", каза проф. Брус Томпсън, декан по здравни науки от Технологичния университет в Суинбърн, цитиран от Би Би Си.

"Когато знаете кога се провеждат различните реакции, можете да предскажете къде се намирате във възстановяването от вируса", заяви проф. Томпсън.

Министърът на здравеопазването на Австралия Грег Хънт заяви, че откритието може да помогне и за "бързото проследяване" на действието на ваксината и потенциалното лечение на заразени пациенти.

