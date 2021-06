9313 Снимка: БНТ

БНТ ще сезира международни институции в защита на медийната свобода. Това става ясно от позиция на Управителния съвет на телевизията, появила се след множество нападки към журналистите ѝ през последните дни.

"Струва ми се, че се натрупват явления, които могат да ме предизвикат да поискам оставката на Емил Кошлуков" - неотдавна това послание към генералния директор на БНТ отправи служебният министър на културата проф. Велислав Минеков, който бе един от организаторите на антиправителствените протести.

На брифинг пред журналисти във вторник той обясни, че причината за недоволството му към Кошлуков са сигнали, които е получил във връзка с прекъсването на редовната програма на БНТ, за да се излъчва "брифинг на политическа партия".

Става въпрос за пресконференцията на ГЕРБ от събота, 22 май. Тогава сутрешният магазинен блок на националната телевизия "Денят започва" с Георги Любенов беше прекъснат, за да се излъчи събитието.

Ето и пълния текст на становището на БНТ без редакторска намеса:

През последните дни Българската национална телевизия бе подложена на безпрецедентна атака от изпълнителната власт. Министърът на културата в служебното правителство обвини журналистите на БНТ в нарушение на закона, в евентуално престъпление и в застрашаване на националната сигурност. За първи път в историята на националната телевизия нашите колеги са поставени редом до терористи и престъпници.

Тези лъжи и безумни обвинения бяха отправени многократно от министър Минеков. Нещо повече, за първи път в историята на БНТ изпълнителната власт си позволява толкова нагло и безцеремонно да сплашва журналисти. В официално писмо от министерството бе поискано обяснение от телевизията за нейната редакционна дейност. Никога досега, през новата ни демократична история, министър не се е осмелявал да упражнява цензура върху решенията на журналистите, които по закон са независими и самостоятелни.

Заплахи към журналисти е имало и преди в България, министри са си позволявали да отправят нападки и закани. Никога обаче журналисти не са били приравнявани с престъпници.

Никога, нито един министър не си е позволявал публично, с писмо от министерството, да търси сметка на журналисти, да ги обявява за нарушители на закона, за заплаха за националната сигурност.

Подобно грубо, безцеремонно потъпкване на свободното слово и независимостта на обществената телевизия е недопустимо в едно демократично общество. Този натиск на властта има смразяващ ефект. Нашите колеги са силно притеснени за своята работа и професионална независимост.

Господин Минеков неколкократно погази принципите и европейските стандарти на обществените медии, гарантирани от Закона за радио и телевизия. Нека припомним на всички представители на държавната власт и на политическите партии, че свободата на изразяване и редакционната независимост на медиите са един от основните стълбове на правата на човека в Европа:

а) Основен елемент на тези правозащитни стандарти е недопустимостта на политическа и правителствена намеса и цензура в медиите - частни и обществени.

б) Тези стандарти са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата човека и основните свободи и са разгърнати в трайната практика на Европейския съд за правата на човека в Страсбург (вж. напр. делата Sunday Times v. the United Kingdom, Observer and Guardian v. the United Kingdom, Thorgeir Thorgeirson v. Iceland).

в) Независимостта на журналистите и ненамесата в редакционната свобода от страна на политически фигури и правителството са сред основните гаранции за свободата на словото (вж. и Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2013 г. относно Хартата на ЕС: стандарти за медийна свобода в Европейския съюз, както и Европейската харта за свободата на медиите, подписана от десетки водещи издания в Европа).

г) Тези норми и стандарти са включени и в нашата национална конституционна и законодателна уредба. В частност, чл. 5 от Закона за радиото и телевизията изрично гарантира независимостта на доставчиците на медийни услуги и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса и въвежда абсолютна забрана за цензурирането на медийни услуги под каквато и да е форма.

Заплахите и опитите за цензура от страна на министър Минеков изискват категорична реакция от Българската национална телевизия. Ето защо ще сезираме международните институции, дипломатическия корпус и неправителствените организации в защита на медийната свобода.

По-конкретно, стенограми от изказванията на г-н Минеков, писмото от Министерството на културата, както и съответните разпоредби на българското законодателство, които бяха безцеремонно нарушени, ще бъдат предоставени на:

- Европейския съвет за радио и телевизия ( EBU)

- Европейската комисия чрез заместник-председателя на ЕК г-жа Вера Йоурова и Комисаря по правосъдие г-н Дидие Рейндерс, както и Генерална дирекция "Образование и култура";

- Директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права г-н Майкъл О'Флеърти;

- Комисаря по правата на човека при Съвета на Европа г-жа Дуня Миятович;

- Европейския парламент - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ;

- дипломатическите представителства на държавите членки на ЕС и на САЩ в София.

- СБЖ, Фрийдъм Хаус, "Репортери без граници", както и други организации, защитаващи медийната свобода и правата на журналистите

БНТ ще продължи да изпълнява своите задължения и обществена функция, спазвайки журналистическите стандарти и принципите на редакционна независимост. За работата на водещи, репортери, редактори, оператори, режисьори и журналистите, работещи в БНТ, свидетелстват и десетките отличия на нашите колеги от български и международни организации с признание за техния професионализъм.

Управителен съвет на БНТ

Малко по-късно, след като позицията беше публикувана, на брифинг служебният министър на културата Велислав Минеков категорично отрече да е сплашвал журналисти от обществената медия.

"Поискал съм обяснение от г-н генералния директор за този тежък инцидент, включително съм го запознал с действащите закони, и че това е наистина нарушение на националната сигурност. Инцидентът е сходен със спирането на БНР за половин ден. Спомняте си случая с вашата колежка Силвия Великова. Колегите в телевизията са били представени от министъра като терористи престъпници. Някъде да сте чели подобно нещо от мен?", подчерта проф. Минеков.