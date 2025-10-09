Бедствено положение и незабавна евакуация на село Николово заради опасност от наводнение при скъсване на язовирна стена разпореди кметът на Русе Пенчо Милков.

В заповедта се разпорежда извършване на незабавна евакуация на жителите на селото, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в Лесопарк "Липник", където има риск от скъсване на нарушената дига, съобщиха от Община Русе.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Жителите на град Мартен и село Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.

Снимка: БТА

Бедственото положение е в сила от днес до 23:59 часа на 11 октомври.

Русе активира днес системата BG-Alert. Зала "Арена Русе" е подготвена да приема нуждаещите се, осигурени са храна, вода и психологическа подкрепа.

Копие от заповедта е изпратено до компетентните държавни институции, които са в готовност да съдействат при необходимост. Кметът ще упражнява личен контрол върху изпълнението на мерките, чиято цел е да се гарантира животът и здравето на гражданите, увериха от общината.

Снимка: БТА

"Предприели сме спускане на нивото в момента координирано, защото, ако се спусне прекалено бързо, в Мартен обстановката е много тежка. Там също са пратени части, които да изпомпват водата и на това място. Ограничаваме достъпа за преминаване по пътя, който е на стената. Издал съм заповед за евакуация на определени части от селата Николово и Сандрово, и град Мартен", обясни по-рано днес Милков.

Снимка: БТА

Той добави, че е започнало извеждане на децата от детската градина. Осигурени са автобуси и места за настаняване в Русе за хората, които няма къде да отидат, каза още Милков.

