Още преди да спре пороят, започнахме спешно отстраняване на поражения по получени стотици сигнали, заяви Пенчо Милков

202 Снимка: Официален Facebook профил на Пенчо Милков

В Русе са паднали 190 литра дъжд на квадратен метър - най-високата норма в страна тези дни. Това заяви кметът на града Пенчо Милков, след като ден по-рано в Русе пороят причини наводнение по улиците, дървета бяха съборени, а десетки автомобили - закъсали.

"Въпреки проливния дъжд, който се изсипва повече от 48 часа и донесе в Русенско 190 литра вода на квадратен метър (най-високата норма в страната тези дни), още преди да спре през деня и през нощта започнахме спешно отстраняване на поражения по получени стотици сигнали. До момента, дежурните групи на общинските предприятия и на обслужващите фирми, сформирани по мое нареждане, координирани непрекъснато на терен часове наред от заместник-кмета Никола Лазаров, извършиха многократни отстранявания на свлечени земни маси, оказване на съдействие на закъсали превозни средства, почиствания на шахти и фиксиране на отделени от основите капаци, аварийни изкърпвания на разрушени пътни настилки по главните булеварди и улици", пише градоначалникът и продължава:

"В такива кризи съществена част от работата свършиха силите на Пожарна безопасност и защита на населението. Те изпомпваха вода на много места от кръстовища и обекти. Много активно помогнаха при отводняване на кръговото при "Свободна зона" и Граничния пункт. Там общинските помпи, които работеха часове наред, спряха и водата се задържа в много високи нива. Тогава силите на РД ПБЗН се включиха навреме".

Милков отбеляза, че следят нивата на деретата в малките населени места и където е необходимо, се вземат спешни мерки от кметовете на кметства, от сили на Общината и от частни лица, осигурили собствена техника за справяне с кризата.

Снимка: Официален Facebook профил на Пенчо Милков

Благодаря и на тях, добавя кметът.

Снимка: Официален Facebook профил на Пенчо Милков

Днес продължаваме. Не трябва да се спекулира, че шахтите били непочистени навреме и затова се събира вода на определени места. Беше възложено и извършено почистване на всички вертикални оттоци на дъждовните шахти преди очакваната от нас критична дъждовна обстановка. Запушванията са поради носените от водата листа. Видимо за всички листната маса на дърветата не е опадала и ежедневно падат листа, които запушват шахтите", отбелязва Милков.

Снимка: Официален Facebook профил на Пенчо Милков

По думите му още в момента на най-тежка обстановка на проблемните места са работили хора, почистващи непрекъснато отново и отново шахтите. Второ, дебитът на канализацията, дори да няма запушвания, не може да поеме такова количество вода наведнъж, посочва градоначалникът.

Снимка: Официален Facebook профил на Пенчо Милков

"Благодаря на всички, взели участие до момента в това да преминем кризата. Днес със спирането на дъжда основната задача е отстраняване на пораженията и почистването на наносите от водата", добавя Пенчо Милков.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.