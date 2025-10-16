Арестуваха мъж, напил ученици с уиски и вкарал един от тях в болница
Срещу него е образувано досъдебно производство
Полицията в Горна Оряховица задържа 60-годишен мъж, предложил алкохол на непълнолетни, като едно от момчетата е било прието в Спешната помощ.
Медици от Центъра за спешна помощ са подали сигнал да полицията, че са приели 16-годишно момче с алкохолно натравяне, съобщи кореспондентът на БНР.
Вчера в заведение, близо до гимназия в града, 60-годишният мъж предложил уиски на три момчета, обяснявайки че ги черпи за рождения си ден. Младежите изпили питиетата и се върнали в клас. На едното от тях му прилошало и учителката извикала линейка.
Момчето е откарано в областната болница, но не е останало за лечение, защото родителите му са подписали декларация за отказ и са го отвели вкъщи.
Mъжът, който незаконно е дал алкохол на непълнолетните, е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство.
Законът предвижда, че който опие с алкохолни напитки непълнолетен или невменяем, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца или с глоба до 500 лева. Работата по случая продължава.