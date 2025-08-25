21-годишна жена от град Две могили е издъхнала след раждане в Университетската болница "Канев" в Русе, потвърдиха за Dir.bg от лечебното заведение.

Директорът на болницата Иван Иванов съобщи, че са били уведомени за смъртта на младата жена в събота - 23 август. Подаден е сигнал и до Окръжната прокуратура в крайдунавския град.

"Вчера сме изпратили писмо по електронната поща до съпруга на починалата родилка, с което молим да бъде отложено предаването на тялото за погребение, тъй като водени от желанието за истина сме сезирали държавното обвинение с желание да бъдат извършени последващи действия", добави Иванов.

Директорът по медицинската дейност д-р Лидия Стефанова добави, че дежурният персонал в АГ отделението е информирал ръководството на болницата за смъртта на 21-годишната Габриела рано сутринта в събота.

Д-р Стефанова съобщи още, че родилката е дошла в АГ комплекса на лечебното заведение в 3.13 часа на 21 август. Родила е един час по-късно - в 4.20 часа. Това е било второ раждане на жената, като и двете са били по нормален път.

"Бебето е момченце в добро общо състояние. Жената е била настанена в родилното отделение на АГ комплекса, където е прекарала четвъртък и петък. В събота рано сутринта е издъхнала. Оплаквала се е от болки ниско долу в коремната област, което респондира с нормалното раждане. Тъй като болките се засилват, АГ специалистите извикват на консултация хирург. Той препоръчва скенер на таза. Родилката преминава през скенер и след това разчитането е, че тазовите органи са в норма - без някакви находки. Самата родилка след скенера се е изкъпала, което означава, че нищо друго не се е случило", обясни директорът по медицинската дейност. 

По думите на д-р Стефанова, след като родилката се е изкъпала, последвало ново оплакване от болки. Тя е преместена от родилното отделение в интензивния сектор, където губи съзнание. Извикан е анестезиолог-реаниматор, който в продължение на 90 минути се бори за живота на родилката. За съжаление усилията му не са успешни и младата жена издъхва в 7.08 часа на 23 август.

Извършена е аутопсия, но тъй като е сезирана прокуратурата, от лечебното заведение не могат да оповестят подробности за причината за смъртта на Габриела.

"Имаме своето обяснение, но трябва да изчакаме резултатите от аутопсията и хистологичните резултати", добави д-р Лидия Стефанова.

Със заповед на изпълнителния директор е назначена и вътрешна проверка. "Искаме прозрачност и да установим абсолютната истина. Затова евентуално искаме втора съдебномедицинска експертиза", каза още Иван Иванов.

На 24 май 2023 г. в Университетската болница в Русе почина 29-годишната родилка Ивелина Маринова, ден след раждането на втория си син.

Ивелина е постъпила в лечебното заведение за естествено раждане с избор на екип, но усложнения по време на родовия процес наложили лекарите да пристъпят към оперативно родоразрешение. 12 часа след раждането и след като прекарала нощта на 23 срещу 24 май със силни болки, Ивелина починала.

Изпълнителната агенция "Медицински надзор" и Окръжната прокуратура в Русе се самосезираха и започнаха проверка по случая. Месец по-късно стана ясно, че не са открити нарушения, а младата жена е издъхнала от белодробна емболия.  

