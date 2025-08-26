Руски разработчици продължават да изпробват и внедряват нови кинетични мерки за борба срещу дронове, например дронове прехващачи, термовизионни мерници и лазери, пише днес на сайта си Институтът за изследване на войната.

Русия - Украйна

Американският мозъчен тръст цитира неназован руски военен блогър, който отделя специално внимание на разработките на автономни оръжейни системи. Той е публикувал на 14 август видеозапис, на който твърди, че оптико-електронният модул на руския прехващач на дронове "Йолка" ("Елха") е синхронизиран с изкуствен интелект и може да засече от разстояние между 700 и 1000 метра безпилотен летателен апарат с размах на крилата от 100 сантиметра, и се застъпва за разполагането на такива системи за защита на руските ракетни системи земя-въздух.

По-рано този месец Институтът за изследване на войната изрази предположение, че руски дронове вероятно вече успяват да преминат над фронтовата линия и да поразят цели в близкия тил на украинската армия.

В анализ по темата вашингтонският мозъчен тръст писа, че използването на комбинирани тактики за атака с безпилотни летателни апарати и адаптации осигурява на руските въоръжени сили важни предимства на бойното поле в Украйна и улеснява руското настъпление към ключови украински градове.

Три години и половина след началото на войната, нито Украйна, нито Русия бяха успели досега да пресичат фронтовата линия с пилотирани самолети или безпилотни летателни апарати поради гъстотата и сложността на противниковата противовъздушна отбрана и средствата за радиоелектронна борба.

"Уолстрийт джърнъл": Пентагонът е забранил на Украйна да използва ракети АТАКМС за удари по Русия
Виж още "Уолстрийт джърнъл": Пентагонът е забранил на Украйна да използва ракети АТАКМС за удари по Русия

Руските въоръжени сили обаче вече успяват да постигнат частично това в подкрепа на своите офанзиви, обобщи тезата си Институтът за изследване на войната.

Дроновете играят ключова роля във войната, като украински войници, цитирани от Би Би Си, говорят за своеобразна "зона на смъртта", която се разпростира на няколко километра от двете страни на фронтовата линия.

Русия и Украйна са в своеобразна надпревара за разработване и усъвършенстване на безпилотни летателни апарати.

ИЗБРАНО
Том Круз подготвя "железен" предбрачен договор за Ана де Армас Лайф
Том Круз подготвя "железен" предбрачен договор за Ана де Армас
11314
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко! Корнер
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко!
5082
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден! Бизнес
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден!
6045
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности IT
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности
6033
Булката на вятъра остава с него до смъртта му Impressio
Булката на вятъра остава с него до смъртта му
9303
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото URBN
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото
725
Все по-малко български туристи в Турция Trip
Все по-малко български туристи в Турция
2845
Без месо: Пълнени камби по турски Вкусотии
Без месо: Пълнени камби по турски
3588
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си? Zodiac
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?
15
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи Времето
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи
919