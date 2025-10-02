1605 Снимка: AP/БТА

По пътя към края на всяка война стоят несигурности в разбирането на страните за възможностите на противника, казва "информационната" теория на войните. Не по-малко препятствие е и несигурността относно условията и гаранциите за бъдещия мир, пише в анализ организацията RE:RUSSIA.

Един от ключовите проблеми днес е, че нито Европа, която призовава за гаранции за мир в Украйна след края на военните действия, нито САЩ, които пасивно се съгласяват с необходимостта от тях, не могат да формулират дори общите параметри на такива гаранции. В резултат на това тяхната надеждност и достоверност, дори и ако гаранциите бъдат формулирани, не изглеждат достатъчно високи.

В тази ситуация все по-популярна става концепцията, според която единственият надежден сценарий е не присъствието на чуждестранни войски на територията на Украйна и не задължението на съюзниците да влязат във война в случай на още едно нападение от Русия, а рязкото увеличаване на отбранителните възможности на самата Украйна. Такъв план, без съмнение, предполага активна помощ от Запада.

По същество подобен сценарий представлява компромис. Той освобождава западните партньори от пряк риск от сблъсък с Русия, но ще изисква от Запада висока цена за това - своеобразни невоенни гаранции за сигурност.

Проблемът е в това, че след края на активните военни действия Украйна ще трябва да реши три задачи: финансиране на текущите разходи и рестартиране на икономиката, възстановяване на разрушената от войната инфраструктура и бързо нарастване на отбранителната мощ. И едва ли ще успее да ги реши без сериозна финансова и икономическа подкрепа от Запада.

Остротата на този проблем вече накара европейските правителства да престъпят табуто за конфискация на замразените руски активи. Това е важна и наложена от обстоятелствата стъпка. Сам по себе обаче той все още не прави плана за невоенни гаранции за сигурността на Украйна напълно реалистичен и добре разработен. За целта е необходимо да се оцени размерът на необходимите средства, източниците и механизмите за финансиране и - което е не по-малко важно - механизмите за контрол на тяхното изразходване в условията на силно ограничена способност на украинското правителство да контролира корупцията.

Между определеностите и неопределеностите

Пространство за преговори се отваря, когато се променят очакванията на конфликтните страни по отношение на ситуацията на бойното поле, пише политологът Синтия Робъртс в статията "Прагматични сценарии за края на руско-украинската война" в сп. Foreign Policy. Днес, може би, можем да говорим, че на театъра на руско-украинския конфликт се наблюдава известно сближаване на очакванията с реалността, констатира Робъртс.

В Киев осъзнават, че шансовете за връщане на всички окупирани от Русия територии в близко бъдеще са минимални. В същото време Москва вече не разчита на окончателна победа в обозримо бъдеще. Руското настъпление затъва и става все по-скъпо. Важен фактор стават вътрешните разходи: руското население все по-остро усеща последствията от войната, включително недостига на гориво, причинен от украинските удари по нефтопреработвателните заводи. Приходите на бюджетната система покриват 90% от разходите от година на година, а през 2025 г. - 80%. Всички тези аргументи накланят везните в полза на спирането на военните действия. Войната премина в позиционна фаза, в която никоя от страните не може да разчита на бърза победа. Въпреки че Кремъл продължава понякога да споменава своите максималистични цели, включително завоюването на все още незаети територии, всички разбират това. Необходимо е да се премине от максималистични цели към реалистична политика. Но откъде да започне тя?

Две срещи на върха в края на август - преговорите между Путин и Тръмп в Аляска и последвалата среща между Тръмп, европейските лидери и Зеленски във Вашингтон - показаха, че дипломатическият процес е в задънена улица. Путин иска територия, а Зеленски казва, че това може да се обсъжда само в комбинация с гаранции за сигурността на Украйна. В противен случай сделката е безсмислена. Майкъл Макфол, известен специалист по Русия, бивш посланик на САЩ в Москва и ревностен поддръжник на широката американска помощ за Украйна, твърди в статия във Foreign Affairs следното: Тръмп е организирал преговорите погрешно, опитвайки се да води едновременни консултации по два пътя. Първо е необходимо да се постигне споразумение за гаранции за сигурността на Украйна между нея, европейските страни и САЩ и едва след това да се инициира диалог между Зеленски и Путин по териториалните въпроси. Путин не трябва да бъде страна в обсъждането на гаранциите, настоява Макфол, защото този път води до повторение на провала на Будапещенския меморандум, който в крайна сметка се оказа безполезна хартийка.

Въпреки това, Макфол разбира под териториални въпроси съгласието на Киев да се стреми към връщането на окупираните територии изключително с мирни средства. Путин разбира "териториалните отстъпки" като предаване на земи, които не се контролират от руската армия. Въпреки тази разлика в тълкуванията, тезата на Макфол изисква внимание по основния въпрос: към днешна дата Западът не знае в какъв обем е готов да предостави такива гаранции и дали изобщо е готов. Трябва да се отбележи, че обсъждането на този въпрос на срещата във Вашингтон не доведе до никакъв резултат. Парадоксът се състои в това, че нито администрацията на Тръмп, призоваваща за прекратяване на войната, нито Европа, призоваваща за осигуряване на сигурността на Украйна в бъдеще, имат свои предложения по този въпрос.

За разлика от Макфол, Робъртс не вярва в гаранциите. Според нея нито САЩ, нито Европа вдъхват пълно доверие в това отношение. Трудно е да не се съгласим с тази теза. Днес въпросът е доколко могат да се считат за гарантирани ангажиментите на САЩ и съюзниците им в рамките на НАТО. Новият украински гаранционен механизъм ще бъде създаден ad hoc, а доколко ще се окаже ефективен, ще стане ясно едва когато възникне реална заплаха от ескалация. Въпреки декларациите, Европа не е готова нито психологически, ните военно за война с Русия. И това - в рамките на теорията за непълнотата на информацията - ще подтикне Путин да тества гаранциите за устойчивост, в надеждата да предизвика разкол в коалицията, която ги осигурява.

Единствената надеждна гаранция за Украйна е нейният собствен военен потенциал, твърди Робъртс. Тежестта на тази теза се потвърждава от целия ход на руско-украинската война. През първите седмици никой не можеше да си представи, че очевидните предимства на Русия ще се окажат недостатъчни, за да победи украинската армия. Развитието на военните технологии обаче до голяма степен изравни разликата в потенциала на живата сила. А действието на икономическите санкции на Запада срещу Русия, както и неговата икономическа и военна помощ за Украйна, изравни разликата в икономическия потенциал на двете страни. Укрепването на украинската отбранителна способност ще направи цената на нова агресия от страна на Русия неприемливо висока. И тогава едва ли някой ще си позволи да уверява елитите, обществото и военните, че войната ще приключи за няколко дни, както направи Владимир Путин миналия път.

Без съмнение, бързото укрепване на отбранителния потенциал на Украйна ще изисква активна подкрепа от Запада. И с оглед на това условие тази концепция днес се превръща в мейнстрийм - в най-реалистичния, вероятен и осъществим сценарий за гаранции. Интересно е, че всъщност към такава визия за осигуряване на украинската сигурност след края на активните военни действия се накланя и украинското население.

Въпреки това, по отношение на този план остава още една сериозна несигурност - финансовите и икономическите ограничения.

Колко струва "стоманеното бодливо свинче"?

Ако се вгледаме в концепцията за "стоманеното бодливо свинче", която предполага въоръжаване на Украйна до степен, в която да е готова да отблъсне ново руско нахлуване, и интеграция на украинския и европейския военно-промишлен комплекс, то всъщност тя представлява компромис. Западът не дава преки гаранции за военно присъствие в Украйна или за влизане във война в случай на нова руска агресия. Тези въпроси винаги се превръщат в препъникамък дори вътре в така наречената "коалиция на желаещите", много от членовете на която незабавно се оказват "малко желаещи".

В още по-голяма степен те се превръщат в препъникамък между Европа и САЩ. Първата би искала да прехвърли значителна част от крайната отговорност за гаранциите на Вашингтон, а Вашингтон не без основание подозира Европа именно в това.

Освободен от такива задължения, Западът - преди всичко европейските страни - ще трябва да поеме други видове задължения. Освен технологична помощ и сътрудничество в превъоръжаването на армията, това е осигуряване на финансова и икономическа стабилност на Украйна. Концепцията за "стоманеното бодливо свинче" предполага, че Украйна ще трябва да реши три задачи: бързо нарастване на отбранителната мощ, възстановяване на разрушената от войната инфраструктура и рестартиране на икономиката, която е претърпяла структурни загуби във връзка с окупацията на по-голямата част от Донбас и южните региони. Липсата на конкретика в подобни невоенни гаранции за сигурност е още един фактор на несигурност, който ще провокира Москва да продължи експанзията по един или друг начин.

Проблемът е доста труден. Без допълнително финансиране Украйна не може да покрие текущите си разходи. Според плана на правителството, през 2026 г. бюджетният дефицит на Украйна ще възлезе на малко под 60 млрд. долара. Той може да бъде покрит само с помощта на партньорите. След преговорите с Международния валутен фонд (МВФ), които се проведоха преди седмица, Киев увеличи оценката на дефицита на външното финансиране за 2026-2027 г. от около 38 млрд. долара на 65 млрд. долара, съобщиха източници на Bloomberg и Kyiv Post, запознати с хода на преговорите. Реалистичната оценка на нуждите беше условие за одобряване на кредита от Фонда. Например, през тази година Украйна ще получи общо 54 млрд. долара. През 2026 г., според данни на Националната банка на Украйна, е потвърдено получаването само на 22,2 млрд. долара, 11 млрд. долара - по програмата за спешно кредитиране на Украйна (ERA), стартирана през 2024 г. в рамките на Г-7 (с което тя ще бъде изчерпана), 7,8 млрд долара - по програмата на Европейската комисия Ukraine Facility, 2,2 млрд долара - от МВФ, 1,2 млрд долара - от други източници. А за 2027 г. единственият потвърден източник засега остава последният транш от МВФ в размер на около 1 млрд. долара. Общо това са 45,4 млрд. долара, към които според новата оценка ще са необходими още 65 млрд. долара.

Остротата на проблема накара западните страни — преди всичко властите на ЕС — да предприемат решителна стъпка за преодоляване на табуто относно замразените руски активи. Обсъжда се мобилизирането на 175 млрд. от приблизително 190 млрд., които се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Става въпрос за използването на средства, чийто срок на разполагане е изтекъл и които са били конвертирани от ценни книжа в валута. При това 45 млрд. се предвижда да бъдат насочени към погасяване на кредита, отпуснат в рамките на програмата ERA, който понастоящем се финансира с приходи от инвестиране на руски резерви. Обемът на наличните средства ще възлезе на 130 млрд. или малко по-малко. Сумата ще бъде определена, когато МВФ представи оценка на нуждите на Украйна от външно финансиране за 2026-2027 г.

Механизмът за прехвърляне на руски активи на Украйна, според данни на Ройтерс, като цяло е определен. Това ще бъде така нареченият репарационен кредит. Концепцията за репарационния кредит беше формулирана от група експерти, водена от журналиста и обществения деятел Хюго Диксън. Изхождайки от факта, че след края на войната Русия ще бъде длъжна да изплати репарации на Украйна, групата на Диксън предложи, без да се чака края на войната и тези плащания, да се прехвърли на Украйна част от руските резерви още сега. Формално ЕС няма да конфискува руските средства, срещу което активно протестираха финансисти и юристи, опасявайки се, че такава стъпка ще подкопае доверието във финансовата система на ЕС. Според данни на Reuters, средствата от Euroclear се планира да бъдат прехвърлени в специална структура (special purpose vehicle, SPV), която трябва да бъде създадена от правителствата на страните от ЕС и, вероятно, от Г-7 (при това тя може да бъде създадена без участието на Унгария и Словакия, които се противопоставят на използването на руските резерви). Euroclear, от своя страна, ще получи облигации с нулев купон, гарантирани от собствениците на SPV, които ще станат ответници по задълженията на Euroclear към Русия.

Напредъкът по въпроса за руските резерви е резултат както от натиска на Вашингтон, така и - в още по-голяма степен - от промяната в позицията на Германия, която като най-голямата икономика в ЕС ще трябва да поеме най-големите рискове. За разлика от предишното правителство, канцлерът Фридрих Мерц още през пролетта заяви, че ще подкрепи конфискацията, ако за нея бъде намерена правна форма. Според Bloomberg, германските власти изхождат от това, че в алтернативен сценарий ще трябва да окажат допълнителна помощ на Украйна от собствени средства, което ще подкопае позициите и без това не особено стабилния кабинет (в последните проучвания партията "Алтернатива за Германия" изпреварва по популярност партията на Мерц).

Въпросът обаче е коя инстанция може да принуди Русия да изплати репарации. Хюго Диксън посочва, че още през 2022 г. на тях е била посветена специална резолюция на Общото събрание на ООН. Въпреки това, правото да налага репарации има само Международният съд на ООН, а решението му Русия, като постоянен член на Съвета за сигурност, почти сигурно ще блокира, отбелязва The Economist. Друга възможна инстанция би могла да бъде създадената набързо под егидата на Съвета на Европа Комисия за разглеждане на исковете на Украйна (CAHEC). В своята колонка за The Financial Times Мерц се позовава на Съвета на Европа, който замрази руските активи до изплащане на репарациите. Освен това, решението, според което съгласието на Русия за тяхното изплащане ще бъде условие за отмяна на санкциите, може да допринесе за разрешаването на въпроса.

Въпреки това, юридическите въпроси не са единствените. Концепцията за осигуряване на гаранции за сигурността на Украйна не чрез пряко военно присъствие и военни ангажименти, а чрез превръщането й в "стоманено бодливо свинче" ще изисква активно финансово и организационно участие от страна на Европа. Необходимо е да се погледне реалистично на осигуряването на трите основни нужди на страната - текущо финансиране и рестартиране на икономиката, възстановяване на инфраструктурата и бързо нарастване на военния потенциал. Така например, канцлерът Мерц настоява в същата статия, че замразените активи трябва да бъдат използвани изключително за заплащане на въоръжението на Украйна, а не за финансиране на текущите й бюджетни нужди, и по този начин ще бъдат инвестирани директно в сигурността на цяла Европа. Този пасаж изглежда политически изгоден, но ако Украйна не разполага с достатъчно текущо финансиране, тези инвестиции могат да се окажат безполезни или неефективни.

Особен проблем ще представлява контролът върху разходването на средствата. Към днешна дата правителството на Зеленски най-малкото не се ползва с доверието на украинското общество по отношение на способността си да контролира корупцията. А това означава, че самата помощ и увеличаването на нейния обем се превръщат за Украйна във вътрешен политически проблем.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.