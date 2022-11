"Инцидентът в Полша, който доведе до загубата на човешки животи, е неприемлив, крие риск за дестабилизация на целия регион и за разширяване на териториалния обхват на войната на Русия срещу Украйна". Това се казва в официална позиция на президента Румен Радев относно загиналите при експлозията в Полша в близост до границата с Украйна.

По думите на държавния глава е необходимо незабавно изясняване на този опасен случай и предприемане на адекватни мерки.

"Всеки ден на тази война разрушава бъдещето на Европа и света", отбелязва Румен Радев.

"Поддържането на съвременни отбранителни способности и запазването на единството в Алианса са от ключово значение за опазването на мира", допълва българският президент.

Късно вечерта на 15 ноември стана ясно, че две заблудени ракети са паднали в Полша в село край границата с Украйна и двама души са загинали, съобщи неофициално полското радио Зет. Междувременно Варшава реши да свика Съвета за сигурност след информации, че това са руски ракети.

От своя страна Русия отрече тези твърдения и ги нарече провокации.

"Това е провокация, не са нанасяни удари границата", категорични са от Министерството на отбраната на Русия.

От българското външно министерство пък написаха в Twitter, че са изключително загрижени относно експлозията в Полша.

"Следим отблизо развитието и поддържаме връзка с нашите съюзници за консултации. Пълната солидарност с Полша, единството в НАТО и ЕС е нашата сила", написаха от МВнР.

is extremely worried about the recent explosion in that resulted in civilian casualties. We follow closely the developments & remain in contact with our allies for consultations. Full solidarity with allies, unity in NATO & the EU is our strength. @PolandMFA