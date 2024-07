В кулоарите на срещата на върха на НАТО във Вашингтон България, Гърция и Румъния са подписали намерение за създаване на хармонизиран коридор за военна мобилност. Това стана ясно от пост на гръцкия военен министър Никос Дендиас в социалната мрежа "Х".

"Заедно с моите български и румънски колеги Атанас Запрянов и Ангел Тилвар подписахме писмо за намерения днес в кулоарите на срещата на върха на НАТО във Вашингтон за създаване на хармонизиран коридор за военна мобилност. По мое предложение през есента ще имаме тристранна среща в Александруполис, за да обсъдим изпълнението на предвидените действия", обяви Никос Дендиас, като съобщението му е придружено от няколко снимки.

Според "Катимерини" коридорът е предназначен да свърже главните стратегически градове за НАТО по източния му фланг - гръцките Солун и Александруполис с българските Варна и румънската Констанца. Именно край Констанца вече е в ход разширяване на военната база, която скоро трябва да се превърне в най-голямата такава на НАТО в Европа.

Като най-важна причина за сътрудничество между България, Гърция и Румъния се посочва осигуряването на бърза реакция и мобилизиране на подкрепления, в случай че сигурността на една от трите държави е застрашена.

Today my Bulgarian and Romanian counterparts, Mr. Atanas Zaprianov and Mr. @AngelTilvar respectively, and I, signed a Letter of Intent (LoI) regarding the establishment of a Harmonized Military Mobility Corridor, in the margins of the #NATO Summit in Washington DC.



Following my… pic.twitter.com/sKpl5Zcbbl