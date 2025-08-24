Решението, което е било прието от Министерството на отбраната на САЩ в края на пролетта и не е обявено официално, пише вестникът

4459 Снимка: БТА/АР

Пентагонът от няколко месеца е въвел ограничения за използването от Украйна на американски ракети с голям обхват за атаки във вътрешността на Русия, с което е лишил Киев от мощно оръжие в борбата му срещу руската инвазия, пише в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на представители на американските власти.

Решението, което е било прието от Министерството на отбраната на САЩ в края на пролетта и не е обявено официално, не позволява Украйна да използва американските системи АТАКМС (ATACMS) срещу цели на територията на Русия. В поне един случай украинската армия е поискала да използва АТАКМС срещу цел в Русия, но ѝ е било отказано, твърди "Уолстрийт джърнъл", добавя БТА.

Ветото на САЩ върху употребата на ракети с голям обсег ограничава военните операции на Украйна. То е било наложено в момент, когато Белият дом се опитва да убеди Кремъл да започне мирни преговори, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби разработи "механизъм за одобрение", чрез който да бъдат вземани решения по исканията на Киев за използване на американски ракети с голям обсег, както и за тези, предоставени на Украйна от европейските ѝ съюзници, като британските "Сторм Шадоу", които разчитат на американски разузнавателни данни и компоненти.

На базата на този механизъм министърът на отбраната Пийт Хегсет има последната дума в решенията дали Украйна може да разполага ракети АТАКМС, чийто обсег е около 300 километра, за удари срещу Русия.

Изискването на Пентагона за одобрение на употребата на АТАКМС на практика отмени решението на предишния президент на САЩ Джо Байдън през последната година от мандата му, с което той позволи на Украйна да нанася удари дълбоко навътре на руска територия, посочва "Уолстрийт джърнъл".

"Президентът (Доналд) Тръмп беше много ясен, че войната в Украйна трябва да приключи. В момента няма промяна във военната позиция на Русия и Украйна", каза в изявление говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

"Уолстрийт джърнъл" отбелязва, че досега нито Пентагонът, нито украинските власти са отговорили на запитванията му за коментар.

На този фон руските войски вчера са извършили 40 опита да пробият украинската отбрана близо до Покровск. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на оперативна информация от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувана във "Фейсбук", добавя БТА.

По данни на украинските военни във вчерашния ден са се провели 134 бойни сблъсъка. Русия е извършила 45 въздушни атаки, като са били използвани 81 управляеми авиобомби.

Руската армия е изстреляла по Украйна "1439 дрона тип камикадзе и е извършил 3169 обстрела на населени места и позиции на украинските войски", се посочва още в сводката.

В същото време Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 57 украински безпилотни летателни апарата, информира ТАСС.

Снощи между 17:00 и 23:30 часа московско време (и българско време) руската противовъздушна отбрана е унищожила 57 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Брянска, Калужска, Смоленска, Курска, Ленинградска, Тверска, Новгородска, Орловска и Тамбовска, Московския регион, република Чувашия и акваторията на Черно море", твърдят въоръжените сили на Русия.

Една жена е била убита тази нощ при руска атака срещу Днепропетровска област, предаде още Укринформ, като се позова на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на военната администрация на региона Сергий Лисак.

При този удар са нанесени щети на територията на земеделско стопанство. Опожарени са апартаменти и частни къщи, добави той.

Украинските власти съобщиха за атаки с дронове и в още няколко района на Днепропетровска област, където са подпалени няколко сгради.

Единадесет селища на Запорожка област са били подложени на 478 руски удара през последното денонощие. Ранени са мъж и жена, написа от своя страна в "Телеграм" ръководителят на военната администрация на този регион Иван Федоров.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през изминалата нощ са унищожили 48 руски дрона над територията на страната.

От 22 ч. снощи до сутрешните часове днес, Русия е атакувала Украйна с една балистична ракета "Искандер" и 72 дрона, уточниха украинските ВВС.

Ракетата и 24 вражески дрона са достигнали целите си на десет места в Украйна, добавиха те.

Междувременно Руското министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са завзели населеното място Филия в украинската Днепропетровска област, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Това населено място се намира на по няколко километра южно от град Новопавловка, също в Днепропетровска област, и западно от административната граница с Донецка област.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.