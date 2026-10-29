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Кой спечели дебата?

Е-Референдум

Кой спечели дебата?

29.10.26 | 42 гласа

Първият и единствен предизборен дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа премина в изострена конфронтация, но завърши с ръкостискане между двамата опоненти в студиото на обществената телевизия.

Президентски избори 2026

Позициите на претендентите се сблъската в почти всички направления. Йотова декларира готовност за диалог с Владимир Путин при ясен държавен мандат в името на всеобхватен мирен процес, докато Гюров акцентира върху ролята на съюзническото възпиране и назоваването на Русия като агресор. Темата за конфликта преля в спор относно наши войници в Украйна, като и двамата бяха категорични, че няма да позволят българската армия да отива на фронта. 

Сблъсъкът върна кандидатите назад към македонския въпрос от времето на кабинета на Кирил Петков и защитата на правата на българите чрез френското предложение. Тежки пререкания предизвикаха газовият договор с "Боташ", подписаният двустранен документ в Киев и вицепрезидентските укази за помилвания. Финансовият блок противопостави претендентите относно параметрите на новия държавен бюджет, европейската процедура за свръхдефицит и възможността за президентско вето.

Двамата влязоха в остър спор за използването на компромати и тролове в социалните мрежи, а в заключителния етап оът дебата размениха отговори по лични теми, източници на вдъхновение и държавнически авторитети.

Кой спечели дебата?

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Кой спечели дебата?

Е-Референдум

29.10.26 | 42 гласа

Кой спечели дебата?

Първият и единствен предизборен дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа премина в изострена конфронтация, но завърши с ръкостискане между двамата опоненти в студиото на обществената телевизия.

Президентски избори 2026

Позициите на претендентите се сблъската в почти всички направления. Йотова декларира готовност за диалог с Владимир Путин при ясен държавен мандат в името на всеобхватен мирен процес, докато Гюров акцентира върху ролята на съюзническото възпиране и назоваването на Русия като агресор. Темата за конфликта преля в спор относно наши войници в Украйна, като и двамата бяха категорични, че няма да позволят българската армия да отива на фронта. 

Сблъсъкът върна кандидатите назад към македонския въпрос от времето на кабинета на Кирил Петков и защитата на правата на българите чрез френското предложение. Тежки пререкания предизвикаха газовият договор с "Боташ", подписаният двустранен документ в Киев и вицепрезидентските укази за помилвания. Финансовият блок противопостави претендентите относно параметрите на новия държавен бюджет, европейската процедура за свръхдефицит и възможността за президентско вето.

Двамата влязоха в остър спор за използването на компромати и тролове в социалните мрежи, а в заключителния етап оът дебата размениха отговори по лични теми, източници на вдъхновение и държавнически авторитети.

Кой спечели дебата?

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