Ще има ли дебат между кандидатите за вицепрезидент? | Днес.dir.bg
Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент
Готов съм да се явя на дебат с вас където и когато кажете. Но за да имат смисъл думите ни, нека първо измерим достойните постъпки. Ще напуснете ли БТА така, както аз напуснах МВР след 30 г. служба, за да покажа, че няма да запазя единия пост, докато искам доверие за друг? Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва госпожа Йотова? Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция? Докато аз получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен.
Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент
Радвам се, че е стигнала до вас поканата ми за дебат. На път съм за поредни срещи в страната, защото избираме президент и вицепрезидент не само на София. Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси в дебат, а не в монолог в ТикТок, където чувате само собствения си глас. Аз също имам въпроси към вас очи в очи. Разбирам вашите страхове от дебат на живо, но президентът и вицепрезидентът трябва да умеят да се явяват пред обществото не само на запис в контролирана среда. Очаквам ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат.
Кръстосан огън
Ще има ли дебат между кандидатите за вицепрезидент?
Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент
Готов съм да се явя на дебат с вас където и когато кажете. Но за да имат смисъл думите ни, нека първо измерим достойните постъпки. Ще напуснете ли БТА така, както аз напуснах МВР след 30 г. служба, за да покажа, че няма да запазя единия пост, докато искам доверие за друг? Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва госпожа Йотова? Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция? Докато аз получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен.
Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент
Радвам се, че е стигнала до вас поканата ми за дебат. На път съм за поредни срещи в страната, защото избираме президент и вицепрезидент не само на София. Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси в дебат, а не в монолог в ТикТок, където чувате само собствения си глас. Аз също имам въпроси към вас очи в очи. Разбирам вашите страхове от дебат на живо, но президентът и вицепрезидентът трябва да умеят да се явяват пред обществото не само на запис в контролирана среда. Очаквам ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат.