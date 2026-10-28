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Ще има ли дебат между кандидатите за вицепрезидент? | Днес.dir.bg

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Ще има ли дебат между кандидатите за вицепрезидент?

Кръстосан огън

Ще има ли дебат между кандидатите за вицепрезидент?

28.10.26 | 609 гласа
Стопкадър от Фб
Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент

Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент

Готов съм да се явя на дебат с вас където и когато кажете. Но за да имат смисъл думите ни, нека първо измерим достойните постъпки. Ще напуснете ли БТА така, както аз напуснах МВР след 30 г. служба, за да покажа, че няма да запазя единия пост, докато искам доверие за друг? Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва госпожа Йотова? Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция? Докато аз получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен.

Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент

Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент

Радвам се, че е стигнала до вас поканата ми за дебат. На път съм за поредни срещи в страната, защото избираме президент и вицепрезидент не само на София. Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси в дебат, а не в монолог в ТикТок, където чувате само собствения си глас. Аз също имам въпроси към вас очи в очи. Разбирам вашите страхове от дебат на живо, но президентът и вицепрезидентът трябва да умеят да се явяват пред обществото не само на запис в контролирана среда. Очаквам ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат.

31.5% гласували: 609 68.5%
Вие подкрепихте Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент
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Ще има ли дебат между кандидатите за вицепрезидент?

Кръстосан огън

28.10.26 | 609 гласа

Ще има ли дебат между кандидатите за вицепрезидент?

Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент

Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент

Готов съм да се явя на дебат с вас където и когато кажете. Но за да имат смисъл думите ни, нека първо измерим достойните постъпки. Ще напуснете ли БТА така, както аз напуснах МВР след 30 г. служба, за да покажа, че няма да запазя единия пост, докато искам доверие за друг? Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва госпожа Йотова? Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция? Докато аз получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен.

Вие подкрепихте Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент
Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент

Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент

Радвам се, че е стигнала до вас поканата ми за дебат. На път съм за поредни срещи в страната, защото избираме президент и вицепрезидент не само на София. Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси в дебат, а не в монолог в ТикТок, където чувате само собствения си глас. Аз също имам въпроси към вас очи в очи. Разбирам вашите страхове от дебат на живо, но президентът и вицепрезидентът трябва да умеят да се явяват пред обществото не само на запис в контролирана среда. Очаквам ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат.

Вие подкрепихте Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент
31.5% гласували: 609 68.5%

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