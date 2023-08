Преди десетина дни някои от най-висшите военнослужещи в алианса на НАТО са пътували до тайно място на полско-украинската граница, за да се срещнат с главния военен командир на Украйна генерал Валерий Залужни на среща, която е обявена за "военен съвет", пише в. "Гардиън".

Това не е била обикновена дискусия: Залужни е взел със себе си целия си команден екип за около 300-километровото пътуване от Киев. Целта на петчасовата среща е била да се помогне за коригиране на военната стратегия на Украйна - на първо място в дневния ред е бил въпросът какво да се прави със спирането на напредъка на украинската контраофанзива, както и бойните планове за предстоящата изтощителна зима и дългосрочната стратегия, тъй като войната неизбежно ще продължи до 2024 г.

Особено забележително е било присъствието не само на военния ръководител на НАТО, американския генерал Кристофър Каволи, но и на адмирал сър Тони Радакин, най-високопоставения британски военен, който сега е признат във Вашингтон и Киев като все по-важен участник в подпомагането на Украйна да преодолее руските нашественици.

Това не е бил и първият подобен разговор. До срещата на границата се е стигнало отчасти след като Радакин е пътувал без британски министри за Киев, където е провел необявена 45-минутна среща с украинския президент Володимир Зеленски, чиято цел, според източници от отбраната, е била да се разбере по-добре стратегията на Украйна и как Западът може да помогне.

Опасенията на Белия дом, че САЩ ще изглеждат тясно въвлечени във войната в Украйна, са довели до това, че на генерал Марк Мили е било забранено да пътува до Украйна. Но Великобритания, чиято армия е много по-малка от тази на САЩ, няма такива опасения.

Няколко дни по-рано, по време на видеоконференция на 10 август, в която е бил включен и Радакин, Мили е призовал Залужни да съсредоточи контранастъплението върху "един основен фронт", съобщава "Ню Йорк Таймс". Но дори в ерата на сигурните военни комуникации някои разговори могат да се проведат само лично.

Снимка на Радакин, направена на полската граница със Залужни и Каволи във военни униформи, демонстрира топлотата на отношенията. Украинският генерал е прегърнал и двамата мъже. Обикновено Радакин му носи като подарък бутилка Glenmorangie, любимото уиски на Залужний.

Олексий Данилов, секретар на Съвета за национална сигурност на Украйна, казва, че Залужний му е казал след срещата на границата: "Това е нашият човек" - макар че Данилов предпочита да му прави по-мачисткия комплимент - "стоманени топки".

Британските източници не са склонни да кажат много за резултата от срещата на границата. Но индикациите от запад са, че стратегията се е променила в резултат на дискусиите. "Мисля, че можете да видите, че те се съсредоточават върху Запорожкия фронт", казва един от вътрешните лица на фона на съобщенията за нови украински атаки, насочени към град Токмак, което е първоначална стъпка към достигане на Азовско море, като по този начин се прекъсне сухопътният мост към Крим.

Това е изненадващ развой на събитията за 57-годишния Радакин, който през октомври 2021 г. беше назначен от Борис Джонсън за ръководител на въоръжените сили на Обединеното кралство, което го направи първият началник на военноморските сили, заемащ този пост от 20 години насам.

Тогава идеята беше да се отбележи откъсване от продължителните войни в Ирак и Афганистан и да се съсредоточи върху "глобална Великобритания" - морска стратегия след Брекзит с по-голям акцент върху Китай и отстояване на правата за корабоплаване по целия свят, и най-вече срещу Пекин в далечното Южнокитайско море.

Назначението беше остро оспорвано. Поддръжниците на главния му съперник, генерал сър Патрик Сандърс, твърдяха, че главният военен съветник трябва да бъде човек, който е прекарал известно време на фронта. Близките на Радакин, който преди да се присъедини към армията, е завършил право, подчертават, че той е участвал в три оперативни мисии в Ирак и че военноморският опит има своите предимства дори в сухопътна война.

"Когато става дума за адмирал, който работи заедно с генерали, помислете за начина, по който работят военноморските сили", казва един от съюзниците. "Те трябва да мислят в големи стратегически термини и не се губят в подробности за оръжия, логистика или тактика на бойното поле. Той умее да задава простичките въпроси."

Но мнозина в британската армия се оплакват, че Радакин не е извоювал допълнително финансиране за тяхната служба, в момент, когато руското нашествие и нарастващата заплаха от Москва драматично потвърдиха значението на сухопътните войни.

По време на назначаването на Радакин Русия вече е струпала войски на украинските граници. По времето, когато той започва работа на 30 ноември, някои служители в Министерството на отбраната дори са организирали лотария кога Москва ще атакува.

Джон Форман, последният аташе по отбраната на Обединеното кралство в Москва, организира среща на Радакин и министъра на отбраната Бен Уолъс в Москва с техни колеги през февруари 2022 г., по-малко от две седмици преди инвазията. След пленарното заседание, една от най-значимите срещи между двете страни от 1945 г. насам, Уолъс отива за среща с министъра на отбраната на Русия Сергей Шойгу, а Радакин се среща с началника на Генералния щаб Валерий Герасимов.

Работата на Форман е да дава съвети как да се справят със срещите и той описва Радакин като добър, но твърд слушател. "Казвахме му да не се занимава с любезности и да не се хваща на блъфиране. Когато Герасимов му каза "нямаме намерение да нахлуваме", Радакин отговаря "тогава защо поставяте бронирани сили на границата. Руснакът не бе свикнал да му противоречат и се обърка".

Русия, разбира се, нахлува и оттогава съюзниците казват, че Радакин е направил така, че да търси широк спектър от съвети. Той се среща с Хенри Кисинджър по време на посещението му в Лондон по случай 100-годишнината му, като провежда 15-минутна лична дискусия с ветерана дипломат относно ядрената заплаха, която представлява Русия, бореща се в Украйна.

През изминалата година Великобритания смени трима министър-председатели, а Уолъс трябва да се оттегли след няколко дни. Политическите сътресения обаче само повишиха статута на Радакин. За кратко време адмиралът се превърна във фигура на приемственост, дори в състратег между Запада и Киев, докато войната продължава.